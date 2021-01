Arezzo, le notizie di oggi: 18 Gennaio

Virus, il bollettino: + 19 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 3 nel comune

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Gennaio 2021 alle ore 14 del 18 Gennaio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 19 unità, nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 347 tamponi.

Le persone positive in carico sono 906.

Continua a leggere



Si registrano 32 guarigioni e nessun decesso. Si registrano 32 guarigioni e nessun decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 3 Bucine 1 Castiglion Fiorentino 1 Cavriglia 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Cortona 3 Laterina Pergine Valdarno 1 Montevarchi 2 San Giovanni Valdarno 3 Sansepolcro 2 Terranuova Bracciolini 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 72 TI San Donato Arezzo 14 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 347 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 906 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 649 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1885 Guariti Provincia di Arezzo 32

Prime vaccinazioni con il Moderna nella struttura esterna al Pronto soccorso del San Donato

Le dosi sono riservate agli operatori del 118: sia quelli delle associazioni di volontariato che quelli dell’Asl Tse.

Hanno cominciato a riceverli stamani nella struttura mobile appositamente allestita nell’area esterna il pronto soccorso del 118. Continua a leggere



Massimo Mandò, Direttore del 118, ha provveduto all’allestimento della struttura esterna al pronto soccorso: “la Regione ci ha chiesto di organizzarci e noi l’abbiamo fatto subito: la tenda è quasi un nostro luogo naturale di lavoro”. Massimo Mandò, Direttore del 118, ha provveduto all’allestimento della struttura esterna al pronto soccorso: “la Regione ci ha chiesto di organizzarci e noi l’abbiamo fatto subito: la tenda è quasi un nostro luogo naturale di lavoro”. Il Moderna non necessita di temperature come quello di Pfizer che ha bisogno di frigoriferi capaci di arrivare a – 75°. A questo secondo vaccino basta – 20°.

Infine il Moderna viene somministrato in due dosi a distanza di 28 giorni l’una dall’altra.

Nel caso di Pfizer, l’intervallo temporale è di 21 giorni.

La loro protezione scatterà 7 giorni dopo per Pfizer e 14 giorni dopo per Moderna la somministrazione della seconda dose.

Incidente tra auto e camion, ferita 29enne

Incidente stradale questa mattina in via Castiglioni, a Cesa in Valdichiana, intorno alle 11 circa si sono scontrati due mezzi, un’auto e un camion.

Il 118 è intervenuto sul posto ed ha trasportato in coce giallo la conducente della vettura, 29enne, residente in zona, all’ospedale San Donato di Arezzo.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

Controlli stradali sulla Umbro-Casentinese: in 42 multati dalla Municipale

Strada regionale Umbro-Casentinese sotto la lente d’ingrandimento degli agenti della polizia municipale.

Nei giorni scorsi è stato monitorato il tratto fra Case Nuove di Ceciliano e l’intersezione con la S.P. 43 della Libbia.

Tre ufficiali e dieci agenti, impegnati con specifiche strumentazioni, dalla mattina al tardo pomeriggio, si è indirizzata verso il rispetto delle norme del codice della strada, dalla velocità raggiunta dai mezzi ai controlli sull’autotrasporto.

Lo stop è stato intimato a oltre 100 veicoli e 42 sono state le violazioni elevate, 25 ad autovetture e 17 ad autocarri di cui 13 di nazionalità italiana e 4 di nazionalità europea.

Tra le sanzioni comminate rilevano le 10 per superamento dei limiti di velocità, 2 per la manomissione del cronotachigrafo, 2 per trasporto di materiali pericolosi; una per sporgenza del carico, una per il mancato rispetto delle normative antinquinamento.

E’giallo sulla scomparsa in Albania di un imprenditore aretino

Scomparso in Albania di un imprenditore 45enne della provincia di Arezzo, Davide Pecorelli, ex arbitro di calcio e titolare di un albergo e di negozi di parrucchiere nell’Aretino e in provincia di Perugia.

Sulla vicenda, come riporta la cronaca della Nazione, sta indagando la polizia albanese e delle indagini sarebbero condotte anche dall’Interpol.Continua a leggere