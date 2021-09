Sei podi per la Ginnastica Petrarca al debutto nei Campionati Regionali

Sei podi per la Ginnastica Petrarca nella prima prova dei Campionati Individuali Regionali di ginnastica ritmica.

La manifestazione si è svolta a Viareggio ed ha registrato la partecipazione di ginnaste di tutta la Toscana che si sono confrontate nei diversi attrezzi della specialità, e tra queste erano presenti anche cinque ragazze della società aretina.

Il bilancio complessivo ha registrato tre secondi posti, tre terzi posti e altri positivi piazzamenti che hanno dimostrato la bontà della preparazione che, impostata dall’allenatrice Benedetta Moroni, è proseguita anche nel corso dell’estate per arrivare pronti a questo appuntamento di inizio stagione.

Il miglior risultato porta la firma di Viola Crippa del 2006 che, tesserata per la Ginnastica Petrarca ma cresciuta nella Virtus Giussano, ha gareggiato nella categoria Junior3 del Campionato Individuale Gold di Categoria che richiedeva l’esecuzione di un programma di quattro esercizi.

La giovane atleta ha rotto il ghiaccio con il cerchio, poi ha meritato applausi per gli ottimi esercizi con palla e clavette, e infine ha terminato con qualche incertezza al nastro, con la somma dei punteggi ottenuti che è valsa il secondo posto nella classifica finale.

Particolarmente entusiasmanti sono state anche le prove di Elena Petruccioli e Anna Batistini del 2008 che, tra le Junior1, sono scese in pedana con due attrezzi nei Campionati Individuali di Specialità: la prima ha chiuso per seconda al cerchio e per terza al nastro, mentre la seconda è salita sul terzo gradino del podio con la palla e con le clavette.

Nella categoria Junior2-3 ha ben figurato Margherita Marzorati del 2006 con il secondo posto alle clavette e con il quarto posto al cerchio, poi a chiudere la squadra della Ginnastica Petrarca è stata Martina Marchetti del 2007 che ha accusato le emozioni del debutto regionale e ha così archiviato la palla al quinto posto e le clavette al nono posto.

Queste ginnaste avranno ora tempo a disposizione per correggere le imprecisioni evidenziate dalla prova di Viareggio prima di tornare nuovamente in pedana nella seconda e ultima tappa del campionato in programma il 25 e 26 settembre da cui emergeranno le migliori atlete della Toscana che avranno accesso alla successiva fase interregionale. «Il debutto ai Campionati Individuali Regionali è stato complessivamente positivo – commenta Moroni, – con buoni risultati delle nostre atlete che hanno mostrato margini di crescita e di miglioramento che fanno sperare in un ulteriore miglioramento già dalla prossima gara».

La preparazione del settore agonistico della Ginnastica Petrarca tornerà ora a incrociarsi con gli allenamenti dei corsi di base di ginnastica ritmica femminile e di ginnastica artistica maschile e femminile, al via da mercoledì 15 settembre insieme ai corsi di pilates per adulti, di ginnastica funzionale e di ginnastica per la terza età.

Tutti i nuovi iscritti potranno vivere lezioni gratuite per l’intero mese di settembre, da prenotare chiamando il 340/98.10.182 o scrivendo a segreteria@ginnasticapetrarca.it.