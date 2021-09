S.S. Arezzo: ripresi gli allenamenti. Michele Pisanu è un nuovo giocatore amaranto

Sono ripresi nel pomeriggio gli allenamenti in viale Gramsci per la prima squadra del Cavallino.

Mister Mariotti ha diretto una seduta sul campo Lebole aprendo i lavori con alcuni giri di campo ed esercizi di riscaldamento.

A seguire prove tecnico tattiche su campo ridotto quindi alcuni allunghi.

Per i giocatori che sono entrati a partita in corso contro il Foligno e per coloro che sono rimasti a riposo spazio poi ad una partitella contro la Juniores Nazionale di Andrea Sussi.

Ecco quindi sul rettangolo verde una formazione con Campaner, Memushi, Marchetti e Pinna, e un terzetto in mediana composto da Tordella, Panatti ed Evangelista. In attacco Damiano Marras, Muzzi e Sparacello.

Con la Juniores Nazionale Nobile, Niccolò Marras ed anche Michele Pisanu, ultimo arrivato in casa Arezzo e subito in campo, svolgendo così la sua prima seduta di lavoro con i nuovi compagni.

Domani, mercoledì 15 settembre, doppia seduta di allenamento con inizio alle ore 10 e alle 15:30.

Michele Pisanu è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Michele Pisanu, centrocampista classe 1993.

Originario di Cagliari, Pisanu vanta in carriera 170 presenze in serie D, 51 nel campionato Primavera e 24 in Lega Pro. Prima di arrivare in viale Gramsci ha vestito le maglie di Cagliari (settore giovanile), Virtus Entella, Bellaria, Savona, Nuorese, Lanusei, Monterosi, Torres e Latte Dolce.

Il giocatore, che ha scelto di indossare la maglia numero 6, è già in gruppo agli ordini di mister Mariotti e questo pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento.

La società amaranto nell’occasione comunica di aver ceduto Federico Apolloni alla Unione Sportiva Livorno.