Castiglion Fiorentino, 73enne cade da una pianta e muore

Alle ore 10.19 in una azienda agricola di Castiglion Fiorentino (ubicata lungo la SR71 all’altezza dell’incrocio con via del Palazzuolo ) un uomo di 73 anni è caduto da un albero da un’altrezza di circa sei metri.

Sul posto sono arrivate automedica ed ambulanza.

I sanitari hanno effettuato tutte le operazioni per rianimare il 73enne, che era incosciente, verosimilmente in arresto cardiocircolatorio.

L’uomo purtoppo non ha risposto alle manovre dei sanitari ed è deceduto.

I Carabinieri, presenti, sul posto assieme alla Polizia Locale, in considerazione della dinamica e del luogo dell’incidente hanno richiesto l’intervento del PISL, ipotizzando che l’accaduto si prefiguri quale incidente sul lavoro.