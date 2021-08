Sequestrato un chilo e mezzo di hashish a spacciatore 23enne

By Redazione

Ieri i Carabinieri della Stazione di Arezzo, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione delle attività illecite, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un italiano di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, in occasione di uno dei numerosi controlli effettuati nel pomeriggio nella zona nord di Arezzo, hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida della propria auto; mentre procedevano alle verifiche dei documenti di guida e circolazione, i militari si sono insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso del giovane e così hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo, rinvenendo al suo interno circa 20 grammi di hashish.

Ritenendo che il giovane potesse nascondere in casa ulteriori quantitativi di stupefacente, i Carabinieri hanno esteso l’attività di controllo al suo domicilio.

All’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una consistente quantità di hashish, pari a un chilo e mezzo, suddivisa in 150 ovuli del peso di circa 10 grammi ciascuno, già confezionati e pronti per la vendita, oltre ad un bilancino di precisione.

Il giovane, disoccupato ed incensurato, è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi, dove dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.