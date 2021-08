Maledetto Toscano: 22 anni di fumata lenta

Domenica 12 settembre nelle campagne di Cortona la festa dello storico club nato in Toscana Maledetto Toscano: il gioco dell’oca come percorso enogastronomico con insidie fumose per festeggiare 22 anni di fumata lenta

Ventidue anni di Maledetto Toscano celebrati con una festa domenica 12 settembre nella Cantina di Stefano Amerighi (a Cortona) aperto a tutti gli appassionati dello Slow Smoke e del “bien vivre”. Protagonisti, oltre al “Toscano”, i tanti prodotti di eccellenza che in questi anni hanno accompagnato l’evoluzione del club

Sarà un vero e proprio Gioco dell’oca, con soste di eccellenze enogastronomiche, quello promosso dal club “Maledetto Toscano” domenica 12 settembre per celebrare i ventidue anni dalla nascita. Appuntamento a partire dalle ore 12.30, nelle campagne di Cortona, presso la Cantina Stefano Amerighi (località Farneta), fino al tardo pomeriggio.

L’iniziativa, aperta a tutti su prenotazione, vedrà un punto di partenza e uno di arrivo.

Ogni isola del “gioco dell’oca” ospiterà uno dei 18 partner dell’iniziativa che porteranno in degustazione le proprie eccellenze enogastronomiche, ma non solo. I

l Club Maledetto Toscano festeggia così ventidue anni non solo di cultura del sigaro, ma anche di riflessioni sulla letteratura, sulla musica, sulla cultura.

Una storia di promozione della “toscanità” e del Made in Italy del gusto e delle eccellenze, il tutto accompagnato da un grande prodotto riconosciuto per le proprie caratteristiche in tutto il mondo: il “Sigaro Toscano”.

E’ il riassunto dell’attività del Club “Maledetto Toscano”, il primo gruppo di appassionati che per pura passione oltre venti anni fa ha deciso di promuovere il concetto dello “Slow Smoke” attraverso il sigaro. «In questi anni abbiamo fatto un percorso all’interno del quale abbiamo incontrato tanti partner, tra questi proprio i protagonisti di questa giornata – spiega il presidente del Club, Stefano Fanticelli – simbolicamente il nostro concetto di fare “slow”, così come pretende il sigaro per essere fumato, lo abbiamo voluto portare nell’aia di questa azienda che per anni ha fatto da caveau ai nostri sigari (affiniamo ed invecchiamo sigari toscani da oltre 20 anni), azienda conosciuta in tutto il mondo e che nasce proprio dove il nostro club ha mosso i primi passi, la Valdichiana, rievocando quello che era lo spirito di allegria di una festa in campagna».

Tra l’altro nell’azienda ospitante sarà in corso la vendemmia, così come negli appezzamenti di terra limitrofi la raccolta del tabacco Kentucky con la possibilità di intravedere gli storici affumicatori di questa che ancora oggi continua ad essere una delle zone più vocate per la coltivazione del tabacco da sigaro.

Il programma e i partner.

(E’ fortemente sconsigliato tacco 12 per la passeggiata tra le vigne), e poi non dite che non vi abbiamo avvisato…

A partire dalle ore 12.30, dopo il brindisi inaugurale, apriranno le degustazioni nelle “slot” del gioco dell’oca che ospiteranno oltre venti aziende italiane e non solo, tra eccellenze enogastronomiche e artigianali. Nel pomeriggio prenderanno il via le attività culturali, con letture, riflessioni tematiche, il tutto accompagnato da una degustazione di vari sigari in abbinamento a gelato artigianale, cioccolato, distillati. Partecipano a questa edizione, in ordine di giro dell’oca, Stefano Amerighi Presidente della DOC Cortona , che è anche l’ospitante, brindisi di benvenuto con Encry Champagne, Laurent-Perrier champagne e Ferrari spumante ,Macelleria Fracassi (carni e salumi),De’ Magi selezione formaggi , Savini Tartufi, Agnoni sott’olio, Consorzio Cortona Vini, per gli astemi Biobacche Toscane succhi di frutta, acqua Filette (bevuta dalla presidenza del Consiglio),coltelleria Saladini coltelli per la carne ed accessori da fumo.

Nel dopo pranzo dalle 15.00 al tramonto degustazione sigaro Toscano “vintage” selezione del Club Maledetto Toscano in abbinamento con China Clementi, grappa Segnana, Gelateria Ghignoni, Varnelli distillati e amari, Vestri cioccolato, Lo Scuro caffé, Saladini coltelleria e Le Cortina Heritage calzature d’ altura.

Il programma dettagliato e le modalità di prenotazione sul sito www.maledettotoscano.com. Tutte le attività in programma sono organizzate in osservanza dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Il club Maledetto Toscano, ventidue anni di fumata lenta. Era il 1999 quando due amici Roberto Fanticelli e Aroldo Marconi lontano dai grossi centri, senza nessuno che contava alle spalle, distanti da quelli che facevano tendenza, sparpagliati fra Montepulciano e Montecatini, fra due valli incantate (Valdichiana e Valdinievole), immersi nella profonda provincia toscana hanno lentamente costruito un piccolo quanto stabile punto di riferimento per gli appassionati del sigaro, coinvolgendo otto amici pionieri appassionati del buon vivere dando vita al Maledetto Toscano ,l’ispirazione del nome al club presa dal libro Maledetti Toscani di Curzio Malaparte che identificava a pieno l’ideale del club “Se è cosa difficile essere italiano, difficilissima cosa è l’esser toscano” .Il logo con il toscano per eccellenza Dante Alighieri che si fa accendere il sigaro da un diavolo, che sottolinea lo spirito di chi non si vuol prendere sul serio fino in fondo. Oggi il Club Maledetto Toscano ha ancora lo stesso desidero e amore di condividere i piaceri di una buona fumata con i molti associati in tutta Italia e non solo. Ha partner internazionali e accompagna il Made in Italy in tutto il mondo attraverso degustazioni guidate dai propri esperti.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato