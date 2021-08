” Fiorelli Cercasi “

Che “mestiero” ingrato deve essere quello di amministratore pubblico con questa epocale trasformazione dei commerci .

Leggendo spesso i quotidiani ed ascoltando Radio Fly alla fine dai nostri Amministratori ho inteso una monotona ripetizione sui soliti temi turistico alberghieri .

Ci sono saltuariamente formali voci su problematiche Istituzionali o Internazionali legate ai recenti accadimenti ma nel complesso sono tutti un disco rotto sui vari protagonisti del Turismo e compagnia varia vaccinata e non …e sempre Movida permettendo.

Se Arezzo da Maggioranza e “Opposizione” viene spinta verso questo futuro edonistico ci dovremmo gioco forza evolvere anche sul versante politico , quindi candidare abbastanza GOs dai Club Mediterranee ed animatori vari per formare i prossimi Consigli Comunali .

Infine adottare una moneta sostitutiva per i nostri visitatori come usano nei villaggi vacanze ma una Moneta coniata in Lega molto pesante per far contenti soprattutto quelli che ancora auspicano una via di fuga da Eurozona .

Pecunia Olet ….ah se olet …