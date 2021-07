Incidenti in A1, feriti e traffico bloccato tra Arezzo e Monte San Savino

Incidente questa mattina tra due mezzi pesanti in autostrada A1 direzione sud km 367. Autostrada bloccata tra Arezzo e Monte San Savino.

Due persone coinvolte, una delle quali rimasta incastrata nella cabina del mezzo, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è un uomo di 47 anni residente a Roma.

E' stato stabilizzato dalle equipe dell'elisoccorso Pegaso 2 decollato da Grosseto e dell'automedica giunta da Arezzo.

Oltre alla gestione avanzata delle vie aeree, complessa per i traumi che il 47enne presentava, gli è stato applicato il protocollo Blob (Blood On Board) che consente la trasfusione urgentissima di sangue zero negativo.

Quest’azione ha permesso una stabilizzazione delle condizioni del paziente durante il volo a Careggi. Il protocollo sviluppato dalle basi di Grosseto e di Bologna e attuato dall’ ottobre 2020, al momento è applicato anche da altre basi italiane (tra queste Bergamo) e consente la precoce somministrazione di emoderivati sulla scena, in modo da gestire al meglio lo shock emorragico. Al momento sono circa 30 i pazienti trattati in Italia per questo protocollo, di cui 8 dalla base di Grosseto. Il ferito rimasto incastrato è stato trasportato all’ospedale di Careggi a Firenze in codice rosso, l’altro presso l’ospedale San Donato di Arezzo sempre in codice rosso. Sono intervenuti: elisoccorso Pegaso 2, automedica di Arezzo, ambulanza blsd Arezzo, ambulanza blsd di Civitella in valdichiana, VVff e polizia stradale.

Un altro tamponamento in autostrada, poco prima delle 9.30, all’altezza del Km 370, stavolta in direzione nord ma sempre nel territorio del Comune di Monte San Savino.

5 i mezzi coinvolti. Due le persone ferite.

Una era in condizioni buone e ha rifiutato l’intervento dei sanitari mentre una donna di 37 anni è stata trasportata, in codice rosso e con l’ambulanza infermierizzata di Monte San Savino al pronto soccorso di Arezzo.