Roberto Bardelli: ” i gesti effimeri di un’opposizione fuga…ce”

By Ufficio Stampa

In un certo qual modo l’abbandono dell’aula consiliare da parte delle forze di opposizione ha un che di spassoso e allo stesso tempo ridicolo. Ho percepito dai loro interventi una sorta di arrampicata sugli specchi, una lenta e inesorabile mancanza di argomenti e di idee.

Da qui la strampalata decisione, una fuga a gambe levate dal terreno di gioco per totale mancanza di cartucce da sparare.

È venuta fuori la vera, reale fotografia della situazione: da una parte una maggioranza che s’impegna per fare ripartire la città dopo il dramma della pandemia, dall’altra un’opposizione al gran completo che strepita come una vecchia zitella inacidita. Poi però non ha meglio da fare che sparire. Con una scusa: l’assenza del sindaco. E se invece la ragione fosse evitarsi la responsabilità di votare la nuova maledetta Tari voluta dai suoi sodali?

I consiglieri di opposizione possono continuare a baloccarsi e a fuggire. Noi, intanto, tra mille difficoltà, andiamo avanti nel governo della città. Possiamo fare bene o male, ma sappiamo prenderci le nostre responsabilità.