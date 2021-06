Movida in Valdarno, controlli a tappeto dei Carabinieri, 100 identificati, due denunciati

In coincidenza con l’allentamento delle restrizioni legate al contingente quadro pandemico, e con il conseguente incremento delle presenze nel centro storico ed aree limitrofe, la Compagnia Carabinieri ha effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, incentrato sul rispetto della normativa COVID nonché sulla prevenzione e sul contrasto allo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, e del fenomeno di abuso di sostanze alcoliche, nonché sull’identificazione di soggetti che, possano dare adito a sospetti.

Il servizio – che si è protratto ben oltre mezzanotte, è stato condotto a Montevarchi, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini, territori maggiormente interessati dalla movida valdarnese.

Il servizio svolto dalla Compagnia di San Giovanni Valdarno, ha riguardato, nella prima serata, il centro di San Giovanni Valdarno, per poi spostarsi sulle aree più calde del centro storico di Montevarchi, e sulle zone della movida di Terranuova Bracciolini.

Sono stati ispezionati i locali più in voga, per controllare che fosse garantito il rispetto delle regole sul distanziamento e sull’uso delle mascherine, oltre che il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni.

I Carabinieri a piedi per l’occasione, suddivisi in due squadre per poter effettuare un controllo più capillare , hanno constatato un ingentissimo afflusso nei locali all’aperto, dove tutto però si svolgeva in maniera sostanzialmente ordinata, senza eccessi o abusi.

Sono state inoltre effettuate serrate verifiche su strada, che hanno portato al controllo di svariate decine di autovetture, e all’identificazione dei relativi occupanti

(in tutto, quasi 100 i soggetti controllati).

All’approssimarsi della mezzanotte, con l’incombere del coprifuoco, i Carabinieri hanno presidiato le vie di deflusso dai locali maggiormente frequentati, un uomo viene fermato mentre procede alla guida della propria auto con andatura visibilmente zigzagante.

viene denunciato per guida in stato di ebbrezza, guidava con un tasso alcolemico nel sangue elevatissimo, di ben quasi 6 volte superiore al consentito, accertato mediante esame etilometrico.

Sono state inoltre elevate alcune sanzioni per violazione del coprifuoco.

Infine, una ragazza di Terranuova Bracciolini, poco più che maggiorenne, nel corso del controllo è stata trovata in possesso di una dose di marijuana, le è stata sequestrata, per essere poi inviata al laboratorio di Firenze per le analisi di rito.

La ragazza verrà segnalata alla Prefettura di Arezzo quale assuntrice.