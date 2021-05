” Ma che Musica Maestro ! “

By Gaio Lucilio

Poco fa passando in auto ho notato molti studenti armati di guanti e buste per raccogliere rifiuti al Prato.

Alcuni di loro terminato il lavoro tornavano verso quella che credo sia la loro Scuola ed esattamente il Liceo Francesco Petrarca – sede Liceo Musicale al Praticino .

Dopo le degradanti scene delle movide con gli stonati schiamazzi alcolici finalmente qualcuno ..anzi molti giovani riportano Armonia, Melodia , Ritmo ….e tutti i benefici che una illuminata Gioventù può donare a noi tutti.

La Scuola è la vera Forza di uno Stato ed i suoi Buoni Maestri fanno la differenza tra Equilibrio e Caos nella formazione delle generazioni.

Bravissimi tutti !!!

Signori Concittadini se vi sembra poco un gesto così; non avete un buon orecchio e forse neanche il pacco…