Arezzo, le notizie di oggi 23 maggio

Nozze d’oro a Villa Fiorita

Festa a Villa Fiorita.

Vera e Graziano hanno festeggiato oggi 50 anni di matrimonio. Vera Gragnoli ha 79 anni ed è nella RSA gestita dalla cooperativa sociale Koinè dal dicembre 2020.

Graziano Terziani, che ha un anno in più, la attendeva a Villa Fiorita dal settembre 2016.

Alla festa di oggi hanno partecipato gli ospiti e gli operatori della struttura.

Ferito motociclista finito contro guard rail

Incidente stradale alle 10 di stamani in località Compito nel comune di Chiusi della Verna. Coinvolto un motociclista di 50 anni residente a Rimini, che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perduto il controllo dei veicolo andando a terminare la propria corsa contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti automedica della Valtiberina, ambulanza della Misericordia di Pieve di S.Stefano, Carabinieri ed Eliambulanza Pegaso 1 che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Careggi.

Mattesini, Romizi e Menchetti: istituire la Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo

Interrogazione nella prossima seduta del Consiglio comunale di Arezzo

Istituire la Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo.

Istituire la Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo.

Questa la richiesta che i consiglieri comunali Donella Mattesini (Pd), Francesco Romizi (Arezzo 2020) e Michele Menchetti (M5), presenteranno con un'interrogazione nella prossima seduta del Consiglio comunale di Arezzo.

“Condividiamo le valutazioni del Sunia, il sindacato degli inquilini e quindi vorremmo conoscere le ragioni per le quali l’Amministrazione Comunale non ha costituito la Commissione e se ha tenuto conto del rischio dell’aumento degli sfratti allo scadere del blocco degli stessi previsto dalla normativa nazionale.La Commissione è stata istituita in molti Comuni capoluogo della Regione”.

Mattesini, Romizi e Menchetti ricordano che la legge regionale 2 del 2019 stabilisce che: “i Comuni, nell’ambito del LODE al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto, possono istituire “Commissioni territoriali per il contrasto al disagio abitativo”, per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare”.

E’ una Commissione della quale fanno parte oltre al Comune, la Prefettura, la Questura, i rappresentanti delle Associazioni di edilizia e quelli delle organizzazioni sindacali degli inquilini.

I consiglieri comunali di opposizione sottolineano che “l’efficacia e l’efficienza delle Commissioni sono riconosciute tra i criteri di priorità ai fini della ripartizione tra i LODE, dei finanziamenti per il sostegno ai programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata e di alloggi destinati alla locazione per famiglie in condizioni di disagio abitativo”.