Arezzo, le notizie di oggi 11 maggio

Ancora truffe online a danno di casentinesi

Due le attività di indagine concluse dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena – Stazione di Bibbiena per truffe online, una ai danni di un acquirente e una ai danni di un venditore.

Per quanto riguarda l’acquirente questa volta abbiamo un 71enne della vallata che su Instagram era entrato in contatto con una sedicente pagina di moda che proponeva capi di abbigliamento di importanti marchi della moda a prezzi convenienti.Continua a leggere



Speditiva la trattativa all’esito della quale il malcapitato non riceveva nessuno dei capi desiderati: il malfattore richiedeva un centinaio di euro di anticipo che la vittima invia su una sua carta ricaricabile.

Per il reato di truffa viene denunciato un 53enne di Bari, che già in passato era stato protagonista di simili vicende. Speditiva la trattativa all’esito della quale il malcapitato non riceveva nessuno dei capi desiderati: il malfattore richiedeva un centinaio di euro di anticipo che la vittima invia su una sua carta ricaricabile.Per il reato di truffa viene denunciato un 53enne di Bari, che già in passato era stato protagonista di simili vicende. La truffa al venditore con finto pagamento presso un ATM bancario il cui meccanismo, molto semplice, è stato più volte illustrato dai Carabinieri, ne è rimasto vittima un privato che ha pubblicato su un sito di compravendita l’annuncio per la vendita del proprio camper e immediatamente viene contattato da un uomo che utilizzando i documenti di un altra persona risultata poi estranea alla vicenda, convince l’aspirante e sfortunato venditore casentinese a recarsi da un ATM bancario per ricevere un fantomatico pagamento istantaneo. Di fatto il truffatore fornisce il numero della propria carta ricaricabile e adducendo il pretesto che si trattava di codici dispositivi, riusciva a fargli inserire per ben sette volte l’importo di 250,00 euro facendosi ricaricare 1.750,00 euro, non si trattava di un pagamento istantaneo ma di plurime ricariche al falso acquirente. Sono tre le persone coinvolte individuate e denunciate dai carabinieri, due donne e un uomo, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, tutte residenti nella provincia di Modena e con a carico precedenti specifici.

Per loro una denuncia per truffa e a carico dell’uomo anche per sostituzione di persona.

Dichiarazione di Francesco Romizi, Donella Mattesini, Valentina Vaccari, Valentina Sileno e Angiolo Agnolucci: “Fondazioni: il progetto va avanti tenendo all’oscuro il Consiglio Comunale”

“Avevamo richiesto un percorso alla luce del sole.

E per ora di questo non vi è traccia.

Il progetto della fondazione o delle fondazioni, anche quello del numero è un aspetto ancora da chiarire, va avanti senza trasparenza.

Avevamo infatti invitato il presidente della Commissione consiliare politiche sociali e scuola a convocare una serie di sedute per permettere ai consiglieri comunali di ascoltare la voce dei diretti interessati al progetto.Continua a leggere



Audizioni utili e necessarie per avviare un importante momento di confronto, quello peraltro sempre promesso a parole dall’attuale amministrazione.

Per ora, dai primi di febbraio, epoca della prima nostra richiesta, nessun segnale. Audizioni utili e necessarie per avviare un importante momento di confronto, quello peraltro sempre promesso a parole dall’attuale amministrazione.Per ora, dai primi di febbraio, epoca della prima nostra richiesta, nessun segnale. In questo modo si dà per scontato il fatto compiuto, si tiene all’oscuro il Consiglio Comunale dei dettagli del progetto stesso e del giudizio che ne danno gli stakeholder.

Non solo: si tengono all’oscuro le famiglie svantaggiate, gli anziani e tutti coloro che vivono situazioni di criticità e che dai servizi sociali traggono sostegno.

Vogliamo dare una risposta almeno a loro? Quanto sta accadendo è doppiamente grave: primo perché non stiamo parlando dell’alienazione di un immobile ma di quella di un intero comparto, di portata enorme, delle politiche comunali.

Secondo perché la parola definitiva sulle fondazioni dovrà comunque metterla il Consiglio Comunale.

Non è dunque questione interna alla giunta.

Ecco perché chiediamo che l’assemblea non venga coinvolta solo all’ultimo momento”.

Nasce il Premio Europa: ogni anno, premiate tre scuole della città.

Obiettivo: la diffusione degli ideali europei fra i giovani

La giunta ha deliberato l’istituzione del Premio Europa alla memoria di Donato Palarchi.

Il 9 maggio del prossimo anno, per la Festa dell’Europa e anniversario della storica Dichiarazione Schuman, avrà luogo la prima assegnazione.Continua a leggere



Come si articola l’iniziativa e il suo significato lo spiega il sindaco Alessandro Ghinelli: “credo nella dimensione europea di Arezzo e ho lavorato da subito in questa direzione, sia con l’adesione al network Eurocities sia con altri atti, l’ultimo dei quali è stata l’adesione al Green City Accord. Come si articola l’iniziativa e il suo significato lo spiega il sindaco Alessandro Ghinelli: “credo nella dimensione europea di Arezzo e ho lavorato da subito in questa direzione, sia con l’adesione al network Eurocities sia con altri atti, l’ultimo dei quali è stata l’adesione al Green City Accord. Ciò che mi preme sottolineare è che il collante fra comunità che l’Europa si è proposta di essere fin dal 1956 dovrebbe fare perno innanzitutto sulla cultura.

Sfida non facile ma che ci assumiamo. Il premio che abbiamo istituito, quindi, a cadenza annuale, consisterà innanzitutto in una somma erogata dal Comune alle scuole di appartenenza delle classi vincitrici. Tale somma dovrà essere utilizzata per l’approfondimento della conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea. La distribuzione dei riconoscimenti comporrà un podio fondato sul merito: sono previsti infatti un primo, un secondo e un terzo premio rispettivamente di 2.000, 1.000 e 500 euro. Tutto ha preso le mosse dal ricordo di Donato Palarchi, Cavaliere della Repubblica scomparso due anni fa, precursore di una visione dell’Europa come casa comune dei diritti e delle opportunità. Nel 1971, Palarchi fondò il Circolo Verso l’Europa di cui ricorre il quarantennale. Tramite questa sua ‘creatura’, Palarchi nel corso dei decenni ha promosso l’assegnazione di un riconoscimento a personalità che si sono contraddistinte nel processo d’integrazione.

Dopo la sua scomparsa, questo significativo appuntamento, elemento di prestigio per la città, rischiava di venire meno.

Destiniamo l’iniziativa alle giovani generazioni, le future custodi dei valori fondanti dell’Unione”. Ogni anno il Comune bandirà un concorso pubblico per le scuole superiori del Comune di Arezzo.

I partecipanti a questa prima edizione, per l’anno scolastico 2021/2022, saranno chiamati a elaborare un video di pochi minuti in grado di comunicare una visione dell’UE che prenda spunto dalle priorità elencate nell’Agenda Strategica 2019 – 2024.

I ragazzi dovranno calarsi nell’ottica di chi è “nato europeo” e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo emozionale, creativo e coinvolgente. Un’apposita commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti, alla selezione dei migliori video prodotti dalle classi partecipanti e all’individuazione delle tre vincitrici. Alla conferenza stampa hanno partecipato Angioletta Palarchi, nipote di Donato che ha ricordato la frase di Alcide De Gasperi citata spesso dallo zio – “Il mondo è dei giovani” – e ha ringraziato il sindaco, la giunta, il Consiglio Comunale e il consigliere Marco Donati; Andrea Spertilli e Marcello Tavanti del Circolo Verso l’Europa che hanno ricordato come Donato Palarchi fosse “un marchio forte di valori”; lo stesso Marco Donati per il quale “Palarchi è stato il faro che mi ha fatto ‘attraccare’ alla politica”.

Assessore Francesca Lucherini: “consultazione pratiche edilizie: tempi e spazi raddoppiati.

Soluzione vicina per il problema ‘appuntamenti’.

E per il futuro nuovi geometri all’Edilizia”

“Gli spazi e i tempi di consultazione, a favore dei professionisti, delle pratiche edilizie sono sostanzialmente raddoppiati.

Lo dico con soddisfazione a coronamento di un lavoro di cui mi sono fatta carico fin dall’inizio del mandato”.Continua a leggere