La Chimera Nuoto apre il Campionato Toscano con dodici medaglie

Due ori, cinque argenti e cinque bronzi per la Chimera Nuoto nel primo fine settimana del Campionato Toscano Giovanile.

L’evento sportivo, ospitato dalla piscina di Massarosa, ha visto la partecipazione di atleti di tutte le categorie dai Ragazzi ai Senior che si sono sfidati in una prova che era eccezionalmente valida anche come Campionato Italiano Giovanile.

I primi tre giorni di gare hanno visto per protagoniste le squadre femminili, con le ragazze della Chimera Nuoto che sono riuscite a ben figurare con un totale di dodici medaglie: una positiva conferma è arrivata da Eleonora Camisa del 2002 che è riuscita a consolidarsi tra le migliori nuotatrici toscane con quattro podi.