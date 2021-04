La vaccinazione va in scena al Teatro Tenda

By Ufficio Stampa

Domani mattina la somministrazione delle prime dosi.

Il Teatro Tenda torna a nuova vita.

In tempo di Covid lascia da parte la sua vocazione allo spettacolo e diventa sede della campagna vaccinale della Asl Tse, grazie alla collaborazione del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo.

Domani mattina inizia questa nuova attività che oggi pomeriggio è stata presentata dalla vice Sindaca di Arezzo, Lucia Tanti e dalla Direttrice Sanitaria della Asl Tse, Simona Dei.

“Ci auguriamo che sia l’inizio della fine del Covid – ha detto Tanti.

Imbocchiamo la strada per il ritorno alla normalità e lo facciamo in un luogo che rappresenta attività sacrificate dalla pandemia: spettacolo e cultura”.

La vice Sindaca di Arezzo ha sottolineato la collaborazione con Asl Tse: “più sedi ci chiederete e più ve ne daremo”.

La Direttrice sanitaria della Asl Tse ha sottolineato che il Teatro Tenda “rappresenta un ulteriore punto per proteggere i cittadini” e che “la campagna vaccinale sta prendendo quota: stiamo aumentando postazioni e sedi.

Questa del Teatro Tenda ne ha 10 e in questo fine settimana, nella sola città di Arezzo, vaccineremo al Palaffari, al Teatro Tenda, al San Donato e a domicilio. Ringraziamo il Comune di Arezzo per la costante collaborazione”.

Vaccinazioni provincia di Arezzo 16-17-18-

19 aprile

Estremamente fragili (comprensivi di over 80, caregiver e convivengti di persone estremamente fragili sotto i 16 anni)

Arezzo Teatro Tenda

600 (sabato 17)

504 (domenica 18)

Bibbiena

18 (venerdì 16)

Sansepolcro

30 (venerdì 16)

60 (domenica 18)

72 (lunedì 19)

Cortona

30 (venerdì 16)

120 (sabato 17)

60 (domenica 18)

Loro Ciuffenna

90 (venerdì 16)

120 (sabato 17)

240 (sabato 18)

102 (lunedi 19)

Categoria 70-79 anni

Arezzo Centro Affari

407 (venerdì 16)

407 (sabato 17)

Sansepolcro

154 (sabato 17)

Bibbiena

154 (sabato 17)

Cortona

152 (sabato 17)

Loro Ciuffenna

123 (sabato 17)

Badia Tedalda

44 (sabato 17)

Domiciliari estremamente fragili (tra il 16 ed il 19 aprile)

Zona Aretina

132

Zona Valtiberina

30

Zona Casentino

36

Valdichiana

19

Valdarno

60