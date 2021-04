Arezzo, le notizie di oggi 17 Aprile

Trovati gli aggressori dello scontro tra gruppi di stranieri della scorsa settimana, tre giovani in carcere

Nella loro disponibilità asce in acciaio, mazze e coltelli e circa 300 grammi di cocaina purissima.

Rinvenuta la contabilità degli intermediari e degli acquirenti.

Tre arresti.

Le indagini erano partite nel pomeriggio di sabato scorso, quando alla centrale operativa dei carabinieri era stata segnalata in zona Giotto in Via degli Accolti una rissa tra cittadini stranieri.



I residenti, riferivano dello scontro tra una decina di persone, erano rimasti impauriti dalle grida e da rumori così forti da far pensare a colpi di arma da fuoco.

In pochi minuti le pattuglie della sezione radiomobile giunte sul posto trovano solo alcune persone all’interno di un appartamento.

L'attività investigativa immediatamente avviata, fondata sulle acquisizioni testimoniali e sulla visione delle telecamere pubbliche e private di tutta la zona, ha consentito di raccogliere importanti elementi sulla identità di alcuni aggressori, facendo ritenere che lo scontro fosse riconducibile a riassetti nello spaccio di stupefacenti ad Arezzo da parte di gruppi criminali albanesi.

Stanotte, pertanto, i carabinieri di Arezzo e della sezione operativa della compagnia hanno effettuato una serie di perquisizioni. Tre giovani albanesi, due ragazzi e una ragazza poco più che ventenni, residenti in città, sono stati trovati con asce in acciaio, mazze e coltelli “combat”, e 300 grammi circa di cocaina purissima, suddivisi in un involucro sottovuoto da 250 grammi e in altre dosi, alcuni grammi di marijuana, circa 30.000 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiali per il confezionamento dello stupefacente. Il panetto principale in particolare era nascosto in una cantina affidato alla vigilanza della giovane donna, senza pregiudizi di polizia e quindi meno sospettabile.

Nascosta, è stata inoltre trovata la contabilità dell’attività illecita di spaccio, con l’indicazione analitica degli intermediari e degli acquirenti.

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di commercializzazione illecita in concorso ed associati alla casa circondariale di Firenze – Sollicciano, in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica.

OroArezzo rinviata al 2022, Italian Exhibition Group: “condizioni ancora incerte per organizzare una manifestazione internazionale”

Ieg comunica, la decisione dello slittamento di OROAREZZO, prevista nel giugno prossimo, al 2022:

nonostante il fatto che il sistema fieristico italiano possa finalmente contare su una road map della ripresa delle attività, comunque soltanto da luglio in poi, insieme a più favorevoli criteri per la mobilità delle persone da regione a regione, come annunciato ieri dal Governo, mancano ancora a livello internazionale condizioni uniformi per la mobilità delle persone, sia in ingresso che in uscita dai rispettivi Paesi.



Si è trattato di una decisione condivisa con tutte le associazioni di riferimento con le quali IEG ha un confronto frequente e produttivo nel disegno e programmazione delle sue manifestazioni.

I protagonisti del mercato convengono che l’attuale scenario non lascia immaginare che già a giugno 2021 possano raggiungere Arezzo i grandi buyer dal Middle East, Stati Uniti, dall’Asia e da tutti gli altri mercati strategici dell’export italiano. OROAREZZO tornerà quindi nel 2022 e tornerà in presenza: le iniziative digitali si sono rivelate utili a mantenere il contatto con i buyers e ad accrescere la visibilità delle collezioni, ma rimane altissima la richiesta e la volontà delle aziende di tornare a operare nei padiglioni fieristici con eventi dal vivo. Le nuove date 2022 della manifestazione aretina saranno annunciate a breve.

Sansepolcro: la tesi di laurea si discute nella Sala del Consiglio comunale

“In Giunta abbiamo approvato una delibera per consentire ai laureandi di discutere la tesi nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi.

"In un periodo in cui tale esperienza può essere vissuta soltanto attraverso uno schermo, questa cornice speciale contribuirà a mettere in risalto il raggiungimento di un traguardo così significativo".



Con queste parole, l’assessore Gabriele Marconcini informa la cittadinanza della bella novità cioè che gli studenti laureandi residenti a Sansepolcro potranno usufruire a titolo gratuito della Sala del Consiglio Comunale per il collegamento virtuale con il proprio Ateneo.

La Sala Consiliare sarà disponibile con tutte le infrastrutture multimediali necessarie (strumentazione che è stata recentemente rinnovata, cioè il grande telo con il proiettore, l'impianto audio e la connessione) e consentirà la presenza di una ristretta cerchia di familiari ed amici, per un massimo di 15 persone, nel rispetto delle normative anti Covid. Gli interessati possono inviare una mail a protocollo@comune.sansepolcro.ar.it.

La prenotazione deve avvenire almeno 10 giorni prima del giorno di discussione della tesi.

Turismo a Cortona: verso un’estate di transizione.

Subito la promozione in Italia, in autunno il ritorno degli americani

Ripartenza delle attività e dei flussi turistici, campagne di promozione per accelerare la ripresa, il ritorno degli americani previsto per l’autunno.

Ecco il quadro della programmazione turistica che attende la città etrusca per i prossimi mesi, in vista delle riaperture che progressivamente interesseranno le attività e in attesa degli accordi europei per la riattivazione della mobilità.