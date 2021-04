Arezzo, le notizie di oggi 13 Aprile

Ha un malore e perde il controllo dell’auto, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Careggi

Oggi poco prima delle 13,00 si è verificato un incidente stradale in via urbinese a Castel Franco di Sopra.

Un uomo di 71 anni, originario di Castelfranco Piandiscò a seguito di un malore ha perso il controllo dell’auto.

Sul posto automedica Valdarno blsd di Piandiscò, attivato anche Pegaso 2.

L ‘uomo è stato trasportato in codice giallo con elisoccorso all’ospedale di Careggi a Firenze.

L’ex presidente della Regione Enrico Rossi indagato per falso

L’ex governatore della Toscana Enrico Rossi è imputato a Firenze per falsa attestazione in relazione ai contributi elettorali della campagna elettorale del 2015.

Secondo le accuse della Procura, Rossi, in concorso con il suo mandatario elettorale, Luciano Bachi, avrebbe rendicontato contributi ricevuti per 70mila euro (e di averne spesi circa 59mila) quando invece ne avrebbe ricevuti 600mila.Continua a leggere



Rossi spiega in una memoria alla Procura che i loro calcoli sono sbagliati: “abbiamo rispettato il tetto”.

Per Rossi e Bachi il pm Luca Turco ha chiesto il rinvio a giudizio.

Il prossimo 20 maggio.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



Il pentagono conferma come vere le immagini degli UFO che hanno sorvolato le navi militari nel 2019



La conferma arriva una settimana dopo che l’ammiraglio Michael Gilday, il capo delle operazioni navali, ha ammesso di non conoscere l’origine delgruppo dei misteriosi droni.

Le immagini sono trapelate da un’indagine della UAP Task Force del Pentagono sugli UFO.Continua a leggere



La notte del 14 luglio 2019, poco prima delle 22, l’USS Kidd ha avvistato due droni.

Pochi minuti dopo, il mezzo militare è passato in modalità silenziosa, riducendo al minimo le comunicazioni.

Altri cacciatorpediniere della Marina, di pattuglia nelle vicinanze, hanno visto le stesse luci, e la nave da guerra USS Rafael Peralta, con a bordo personale dell’intelligence, ha scattato alcune foto.

Alle 23.23, la USS Rafael Peralta ha notato una luce bianca sospesa sulla pista di atterraggio.

L’oggetto è rimasto lì per quasi 90 minuti, dimostrando capacità tecnologiche superiori a quelle dei droni disponibili in commercio. La notte del 14 luglio 2019, poco prima delle 22, l’USS Kidd ha avvistato due droni.Pochi minuti dopo, il mezzo militare è passato in modalità silenziosa, riducendo al minimo le comunicazioni.Altri cacciatorpediniere della Marina, di pattuglia nelle vicinanze, hanno visto le stesse luci, e la nave da guerra USS Rafael Peralta, con a bordo personale dell’intelligence, ha scattato alcune foto.Alle 23.23, la USS Rafael Peralta ha notato una luce bianca sospesa sulla pista di atterraggio.L’oggetto è rimasto lì per quasi 90 minuti, dimostrando capacità tecnologiche superiori a quelle dei droni disponibili in commercio. La notte successiva, gli oggetti sono tornati, questa volta mentre le navi da guerra stavano pattugliando una zona più vicina alla terraferma californiana. I registri a bordo della USS Russell hanno mostrato che i droni brulicavano dappertutto, ed erano capaci di scendere da 1000 a 700 piedi velocemente e di muoversi in qualsiasi direzione. Stessa avventura per le altre navi nei dintorni: la USS Rafael Peralta è stata avvicinata da 4 droni, la Uss Kid ne ha visti “più” di uno aggirarsi intorno all’imbarcazione, e anche una nave da crociera di passaggio, la Carnival Imagination, ne ha contati sei. Per tre ore, fino a quasi mezzanotte, questi oggetti hanno continuato a volare intorno alle navi, ma nessuno è stato in grado di dire con certezza da dove provenissero. Sono state segnalate decine di avvistamenti simili risalenti agli anni ’60, ma la maggior parte delle indagini militari statunitensi rimangono riservate. Le immagini, ottenute dal regista Jeremy Corbell, mostrano oggetti non identificati che volano sopra quattro cacciatorpediniere statunitensi, tra cui il cacciatorpediniere della USS Kidd Navy.

Uno degli oggetti sembra avere la forma di una piramide, mentre gli altri somigliano a droni o palloncini. Per la Marina si tratta di oggetti sconosciuti

Uomini nudi vagano lungo le vie australiane

Il video mostra uomo nudo, che urla e impreca mentre cammina a Nightcliff, Darwin,(Australia) con le mani insanguinate intorno alle 13.30 di lunedì.

Un passante lo ha disarmato e ha detto alla polizia che “non stava minacciando nessuno”.

A circa 20 chilometri di distanza, un automobilista, ha filmato un altro uomo che camminava nudo lungo la strada, davanti a una scuola.

Due infermiere rischiano la pena di morte in Pakistan per aver rimosso dall’armadietto di una collega un adesivo con un versetto del Corano



Le infermiere Maryam Lal e Newsh Urooj accusate di blasfemia dalla collega musulmana rischiano la pena di morte in Pakistan per aver rimosso un adesivo con un versetto del Corano dall’armadietto di un collega che aveva chiesto di pulire.

Una folla si è radunata all’ospedale del quartier generale del distretto di Faisalabad chiedendo che le infermiere cristiane, Maryam Lal e Newsh Urooj vengano impiccate dopo essere state accusate di blasfemia.

Le donne hanno detto alla polizia di essere state invitate a riordinare l’armadietto della caposala e di aver grattato via l’adesivo contenente il testo sacro con una penna, riferisce il Times .

Scontri sono scoppiati fuori dall’ospedale, durante i disordini, la polizia è stata costretta a intervenire per salvare le due donne mentre la folla cercava di ucciderle.

Dopo averle messe in salvo, la polizia dice che è stata avviata un’indagine sull’incidente e che la coppia è stata incarcerata per 15 giorni. Leggi di più[/read]

Ha speso 700.000 dollari per una casa da sogno, ma se ne ritrova mezza

Un broker di mutui Bishnu Aryal, si è trasferito dal Nepal , dopo avere acquistato un pacchetto casa e terreno in un sobborgo australiano, ha firmato l’accordo edilizio con una società di costruzioni nel 2016 per un’abitazione fuori piano, personalizzata.Continua a leggere



L’inglese del signor Aryal non è perfetto, ma ha detto di non avere firmato il progetto per metà casa.

La mezza costruzione è costata di 322.400 dollari, oltre all’ acquisto del terreno per 398.950 dollari,.

Leggi di più ( L’inglese del signor Aryal non è perfetto, ma ha detto di non avere firmato il progetto per metà casa.La mezza costruzione è costata di 322.400 dollari, oltre all’ acquisto del terreno per 398.950 dollari,.Leggi di più ( A Current Affair

Al posto sbagliato nel momento sbagliato



Il vigile del fuoco non è in grado di trattenere il tubo dell’acqua mentre spegne un incendio di un bidone, un’anziana di passaggio, viene sbattuta a terra dalla manichetta antincendio.

Le telecamere a circuito chiuso a Tomsk, nella regione meridionale russa di Tomsk Oblast, mostrano l’anziana che cammina lungo un marciapiede verso il pompiere, che sta spegnendo un incendio in un bidone della spazzatura.

Pochi istanti dopo, un’improvvisa ondata d’acqua esplode dalla manichetta antincendio e getta il pompiere all’indietro sulla strada.

L’anziana tenta di allontanarsi dal tubo mentre si agita a terra, ma la fa inciampare e cadere a terra.

La donna per fortuna non è rimasta ferita nell’incidente.