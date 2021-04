Arezzo, le notizie di oggi 5 Aprile

Colpo alla filiale Chianti Banca di Ambra: asportato il bancomat, bottino tra i 30 ei 40 mila euro

Hanno effettuato il colpo la notte scorsa, poco dopo le 3,30, i malviventi sembra fossero in tre, sono arrivati sul posto con due auto e un furgone.

Dopo avere scardinao un’inferriata, spaccato un vetro e divelto la colonna del Bancomat e con quella sono fuggiti.

All’interno pare vi fosse una somma tra i 30 e i 40 mila euro ma i riscontri sono in corso.

Sul posto i carabinieri della stazione di Bucine e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Giovanni, stanno ora lavorando sulle immagini delle telecamere che sono presenti nella banca e nell’area.

