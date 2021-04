Arezzo, le notizie di oggi 4 Aprile

I Vigili del fuoco donano le uova di Pasqua ai bambini di pediatria

Una sorpresa, un uovo e una Pasqua migliore anche se in ospedale.

I bambini ricoverati nella pediatria dell’ospedale di Arezzo hanno ricevuto stamani le uova di cioccolato dei Vigili del Fuoco.

Una delegazione li ha consegnati agli operatori sanitari all’ingresso dell’ospedale.

Quella dell’attenzione dei VVFF all’infanzia e a chi trascorre i giorni di festa in ospedale, è una tradizione che si rinnova.

Il 6 febbraio uno di loro si travestì da Befana e con l’aiuto dell’autogru consegnò le calze ai pazienti della degenza Covid.



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Studente di una scuola per infermieri vaccina con una siringa vuota una donna di 94 anni, aveva dimenticato di riempirla con la dose perché stanco



Funzionari sanitari di Sonora, in Messico, hanno confermato questa settimana che uno studente di infermieristica ha usato una siringa vuota su una donna che si aspettava un vaccino.Continua a leggere

Il video dell’incidente è diventato virale dopo essere stato pubblicato sui social media spingendo i funzionari sanitari nello stato nord-occidentale di Sonora a Meixco a lanciare una ricerca di emergenza per la donna anziana per assicurarsi che fosse adeguatamente vaccinata.

Taiwan: donna gelosa taglia il pene del suo uomo mentre dorme, poi lo scarica nel water

La vittima, Huang, si è svegliato e ha scoperto che stava sanguinando abbondantemente e che aveva una parte del suo organo recisa dalla sua ragazza, Phung, con un paio di forbici da cucina.

Poi ha gettato la parte tagliata nel water in modo che non potesse essere riattaccata dai medici.Continua a leggere

Analista militare russo avverte: ” è possibile una guerra europea o mondiale in un mese, con l’aumento delle tensioni in Ucraina



Una guerra europea o addirittura mondiale potrebbe essere innescata in quattro settimanedopo che la Russia ha inviato 4.000 militari al confine ucraino.Continua a leggere

Filmati sui social mostrano sospetti movimenti militari russi su larga scala nelle regioni vicine all’Ucraina orientale controllata dai ribelli e all’annessa Crimea.

Con la tensione in forte aumento, l’analista Pavel Felgenhauer, 69 anni, afferma che ora è necessario uno “psicoanalista” per determinare le intenzioni della Russia in Ucraina, ma gli eventi in atto potrebbero aprire “la guerra in un mese”.

L’Occidente ha espresso allarme per il movimento di truppe e forze di Mosca, e Felgenhauer dice che hanno ragione a essere preoccupati poiché nuovi filmati non verificati sembrano mostrare movimenti militari nelle regioni russe di Voronezh, Rostov e Krasnodar, insieme alle principali rotte ferroviarie.

“La crisi ha il potenziale per degenerare in una guerra paneuropea, se non addirittura mondiale”, ha avvertito categoricamente Felgenhauer in un’intervista con il notiziario Rosbalt in Russia.

La Russia ieri ha promesso di “prendere misure extra” se la Nato invierà forze in Ucraina.

Felgenhauer afferma che i fattori che hanno spinto la Russia a impadronirsi della terra dell’Ucraina sono stati “la chiusura dei canali televisivi filo-russi in Ucraina, la minaccia di arresto e processo del politico ucraino Viktor Medvedchyuk, l’arresto di Alexei Navalny e il presidente Biden che ha definito Putin un assassino”.

Il Cremlino ha detto giovedì che l’Ucraina e l’Occidente non dovrebbero ‘preoccuparsi’ dei movimenti delle truppe russe al confine ucraino , “questo non dovrebbe riguardare nessuno, poiché tali azioni non mettono in pericolo nessuno.”

“Come saprete, sul perimetro dei confini russi si osserva un’intensa attività degli eserciti degli Stati membri della NATO e di altre organizzazioni, nonché di Stati particolari, ecc.”

“Dobbiamo stare in guardia.”