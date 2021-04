Arezzo, le notizie di oggi 2 Aprile

Ubriaco, oltraggia e oppone resistenza arrestato dalla polizia

Giovedi’ scorso presso la sala operativa del commissariato di Montevarchi giunge viene segnalata una lite della centrale nue 112, rissa tra cittadini stranieri in montevarchi piazza Vittorio Veneto.

La volante arrivata sul posto rintraccia solo una persona che viene debitamente controllata. [reead more]

Ne corso dell’identificazione l’uomo, cittadino senegalese di 30 anni residente presso la sede di un’associazione onlus di Loro Ciuffenna ma di fatto domiciliato in centro storico a Montevarchi enoto alle forze dell’ordine in quanto gia’ deferito alla procura della repubblica di Arezzo per vari reati ( rissa, lesioni ), si dimosra ostile ai poliziotti rifiuntandosi di declinare le sue generalita’ ( privo di documenti ) e di indossare la mascherina di protezione anticovid di cui ne era sprovvisto.

Il giovane extracomunitario getta a terra in modo sgarbato un dispositivo di protezione anticovid cedutogli dagli agenti continuando ad offenderli ed ingiuriarli .

I poliziotti del commissariato, coadiuvati anche da altro personale del commissariato e da una pattuglia della locale polizia municipale, decidono di accompagnare lo straniero presso gli uffici di polizia per chiudere il caso.

Il senegalese reagisce violentemente e, oltre alle minacce ed ingiurie, inizia a sferrare calci e pugni verso gli agenti che, una volta terminato l’intervento, sono costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno.

Non senza difficolta’ lo straniero viene accompagnato in commissariato e tratto in arresto per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale .

L’uomo, al momento privo di permesso di soggiorno in quanto la sua istanza per il riconoscimento di protezione internazionale e’ ancora in fase di valutazione, viene anche sanzionato per stato di ebrezza alcolica e per aver disatteso la normativa anticovid19.

L’udienza di fronte al tribunale di Arezzo ha confermato la misura precautelare dell’arresto e il giudice ha disposto nei confronti dello straniero l’’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria . [/read]

Capannoni industriali in fiamme a Levane, distrutta la fabbrica di calzature di Valentino

Un vasto incendio ha colpito tra la mezzanotte e l’una, diversi capannoni industriali in un’area all’ingresso del paese di Levane

Distrutta da un incendio la fabbrica di Valentino che produce calzature a Levane, nel comune di Bucine. “Il complesso industriale è raso al suolo: un danno gravissimo.

Qui lavorano 160 persone”.Continua a leggere

Intervenuti: VVFF, automedica Valdarno, gruppo maxiemergenze CO 118 Arezzo, ambulanze (inizialmente Misericordia Valdambra e Croce Rossa di Arezzo, poi Misericordia di San Giovanni Valdarno), pulmino Misericordia San Giovanni Valdarno, Elisoccorso Pegaso 2, Carabinieri San Giovanni Valdarno. Non sono state coinvolte persone.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

L’Alabama House vota per porre fine al divieto di yoga nelle scuole, in vigore da 28 anni

Il disegno di legge continua a incontrare l’opposizione dei gruppi conservatori cristiani che credono che la pratica promuoverà l’induismo

La commissione giudiziaria del Senato dell’Alabama non è riuscita a revocare il divieto dopo che il voto sul disegno di legge si è concluso in parità mercoledì scorso.Continua a leggere

Se approvato, il disegno di legge consentirebbe di insegnare lo yoga come facoltativo agli studenti, ma ci sarebbero ancora queste restrizioni: Tutte le pose devono essere limitate esclusivamente a seduti, in piedi, sdraiati, torsioni e in equilibrio. Tutte le pose, gli esercizi e le tecniche di stretching devono avere nomi descrittivi esclusivamente inglesi “, diceva il disegno di legge.

La moglie di un funzionario sudafricano appare nuda su Zoom, durante la riunione parlamentare

Martedi scorso, Xolile Ndevu, un membro della National House of Traditional Leaders, un gruppo di 23 leader tradizionali in Sud Africa, mentre stava parlando delle morti da Covid-19 nella provincia del Capo Orientale durante una riunione , sua moglie è apparsa improvvisamente dietro di lui senza vestiti.Continua a leggere

Faith Muthambi, il presidente del comitato, lo ha interrotto mentre stava parlando per farglielo notare, dicendogli: “Inkosi, le persone dietro di te non sono vestite adeguatamente.Stiamo vedendo tutto”.Ndevu si è coperto il viso con le mani e si è scusato: “Mi dispiace molto.Mi stavo concentrando sulla telecamera e non dietro di me.Sono così imbarazzato.Questa tecnologia Zoom è nuova per noi, le nostre case non sono costruite in modo da poter avere privacy per questi incontri”.

Ndevu ha poi spiegato che la riunione è iniziata verso le 19:00 e che doveva finire entro le 22:00, ma dato che si era fatto tardi, si è trasferito in camera da letto, la moglie è entrata per usare il bagno, non rendendosi conto della videocamera ancora in funzione .