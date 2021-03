Arezzo, le notizie di oggi 17 Marzo

Consiglio Comunale di oggi mercoledì 17 marzo

Nota dei gruppi Pd, Arezzo 2020, Lista Ralli e Movimento 5 Stelle

L’epilogo è stato indegno.

La mancanza del numero legale da parte della maggioranza, che ha così fatto saltare il voto sull’atto d’indirizzo con il quale veniva chiesto a sindaco e giunta di adottare ogni provvedimento necessario affinché il Comune si costituisse parte civile nel procedimento penale relativo a Coingas/Estra, è un comportamento scorretto nei confronti del Consiglio Comunale, del suo presidente e che squalifica il ruolo dell’organo.Continua a leggere

Pensando all’esclusivo interesse della città, vistasi lesa nella sua stessa immagine da una vicenda di sottogoverno che spetterà comunque alla magistratura giudicare. Noi nel frattempo diamo un giudizio politico a questo atteggiamento omissivo del centrodestra: zero. Come zero sono stati i suoi consiglieri presenti al momento dell’appello nominale. Tra gli assenti, registriamo anche il sindaco. Siamo consapevoli che non avrebbe comunque partecipato al voto ma essendo tornato recentemente dagli Stati Uniti, nulla impediva la sua presenza.

Nota di Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo):

“Forte stupore e molta preoccupazione”.

Questo il commento dei consiglieri comunali della lista civica Scelgo Arezzo dopo il mancato raggiungimento del numero legale che ha impedito che si tenesse la seduta di Consiglio Comunale.Continua a leggere



“Ormai è evidente – rilevano Marco Donati e Valentina Sileno – che le forze di maggioranza dialogano con difficoltà e la spaccatura sulla costituzione di parte civile sulla vicenda Coingas ne è un chiaro esempio.

Per quanto ci riguarda, Scelgo Arezzo non intende assistere passivamente a questa fase di stallo che si sta ripercuotendo sulla capacità dell’amministrazione di progettare e dare risposte alla città e nei prossimi giorni continuerà ad animare il dibattito con proposte concrete”.

Il centro vaccinale di Arezzo al Teatro Tenda

Concesso gratuitamente dalla Fondazione Guido d’Arezzo.

Inizio attività dopo Pasqua

Il centro vaccinale si sposta al teatro Tenda, nell’area adiacente al centro commerciale Setteponti.Continua a leggere



Trasloco previsto ai primi di aprile in modo tale da avviare l’attività nella nuova sede subito dopo Pasqua.

L’Asl provvederà ad alcuni piccoli lavori di adattamento alle nuove esigenze. Le potenzialità di vaccinazione saranno le stesse del padiglione di Arezzo Fiere e quindi una decina di postazioni.

Polizia municipale e controlli anti-Covid a Saione: chiuso cinque giorni un locale

È stato nel corso del pomeriggio di martedì 16 marzo che una pattuglia della Polizia Municipale impegnata in controlli anti-Covid a Saione, ha notato un assembramento di persone vicino all’ingresso di un esercizio pubblico. Continua a leggere

Alla vista degli agenti, le stesse si sono dileguate rapidamente.

A quel punto gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo dell’esercizio e a una verifica all’interno dello stesso, peraltro di limitate dimensioni. Hanno così scoperto sei avventori che consumavano alimenti e bevande sul posto. Per questi, tutti cittadini stranieri, è scattata la procedura di identificazione a seguito della quale uno è stato invitato a presentarsi in questura per regolarizzare la propria posizione in merito al soggiorno nel territorio italiano e uno sanzionato perché fuori dal territorio comunale di residenza senza giustificato motivo.

Sanzione anche per l’esercizio commerciale per il quale è stata disposta la chiusura provvisoria per cinque giorni.

