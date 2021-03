Arezzo, le notizie di oggi 16 Marzo

Richiesta di convocazione urgente dell’assemblea Coingas per valutare l’azione civile nei confronti dell’ex amministratore unico

L’amministrazione comunale richiede a Coingas di convocare un’assemblea dei soci per valutare attentamente, subito dopo l’esito dell’udienza preliminare prevista per martedì 23 marzo, se sussistano i termini per un’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore unico.Continua a leggere



Lo scorso 24 febbraio, la Giunta ha espresso l’indirizzo del Comune di Arezzo: non costituirsi parte civile nel procedimento penale ma avviare azioni separate in quello che potrebbe essere definito un nuovo filone in sede civile. Azioni finalizzate a ottenere un immediato ristoro e risarcimento in caso di utilizzo illegittimo di risorse. Lo scorso 24 febbraio, la Giunta ha espresso l’indirizzo del Comune di Arezzo: non costituirsi parte civile nel procedimento penale ma avviare azioni separate in quello che potrebbe essere definito un nuovo filone in sede civile. Azioni finalizzate a ottenere un immediato ristoro e risarcimento in caso di utilizzo illegittimo di risorse. Successivamente, in sede assembleare, Coingas ha anch’essa deliberato di non costituirsi parte civile nel procedimento penale che la prossima settimana conoscerà il primo atto con l’udienza preliminare.

L’importanza tuttavia di quest’ultima resta, sempre in considerazione di quelle tipologie di reato che hanno condotto a spese illecite e di conseguenza a danni patrimoniali per la società.

È evidente come debba esserci un interesse di Coingas a verificare, in tali casi, se sussistano responsabilità civili in capo a chi ha ricoperto ruoli di gestione societaria. Per l’ex amministratore unico, i termini sono cadenzati dal momento delle sue dimissioni, gennaio 2019. Per questo, s’impone una tempistica rapida, immediatamente successiva all’udienza preliminare.

Per tutti gli altri, il Comune di Arezzo procederà poi con eventuali ulteriori azioni civili verso coloro i quali saranno condannati in via definitiva.

