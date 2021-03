Arezzo, le notizie di oggi 8 Marzo

Anziano scopre di essere positivo al Covid e tenta il suicidio, lo salvano i carabinieri

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, in via Teofilo Torri ad Arezzo dove un uomo, 82 anni, è salito sul tetto del condominio dove abita, inenzionato a buttarsi giù.

Qualcuno ha chiamato il 112, i militari sono riusciti ad avvicinarsi al punto dove si trovava l’anziano, uno di loro è riuscito ad afferrarlo e ad accompagnarlo all’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, che ha provveduto a trasportare l’anziano all’ospedale San Donato.

Accoltella il babbo poi cerca d’impiccarsi, salvato dal genitore

Pomeriggio di follia a Sansepolcro, i Carabinieri del Comando Compagnia Biturgense sono intervenuti presso l’abitazione di uomo della zona, già noto alle forze di polizia e che si trova da qualche anno detenuto agli arresti domiciliari per tentato omicidio e sequestro di persona. Continua a leggere

Il padre, vedendo il corpo del figlio penzolare è corso al piano superiore per tagliare lo spago, salvandogli la vita. L’uomo è stato elitrasportato a Firenze a causa di un poli trauma cranico ed è stato deferito all’A.G. per lesioni aggravate dall’uso delle armi e maltrattamenti in famiglia.

I militari sono stati in grado quindi di ricostruire i fatti: a seguito della lite col padre che è suo convivente l’uomo, alcolista cronico, ha deciso di togliersi la vita legandosi al collo uno spago, assicurato precedentemente a una trave del piano superiore della propria abitazione, per poi lasciarsi cadere.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Disgustoso ma preziosissimo

Nel sud della Thailandia, a Nakhon Si Tammara, una donna, Siriporn Niamrin, 49 anni, il 23 febbraio scorso, mentre stava facendo una passeggiata su una spiaggia dopo un temporale, a circa 500 metri da casa sua, ha scoperto uno strano grumoContinua a leggere

Non era una roccia, però e il pezzo odorava leggermente di pesce, quindi, ha deciso di raccoglierlo e portarlo a casa.

Niamrin lo ha poi mostrato ai suoi vicini, chiedendo loro cosa pensavano potesse essere, rispondono che poteva essere solo vomito di balena.

Per Niamrin questa è un’ottima notizia.

Il vomito di balena, noto anche come ambra grigia, è una merce incredibilmente preziosa.

È ampiamente utilizzato come ingrediente nei profumi più costosi, per aiutarli ad aderire alla pelle, è stato utilizzato per questo scopo – e vari altri – per più di 1.000 anni.

Niamrin e i suoi vicini fanno la prova del fuoco, accendono un fiammifero, riscaldandosi il materiale inizia rapidamente a sciogliersi e allontananando la fiamma, si risolidifica altrettanto velocemente.

Proprio come fa l’ambra grigia.

In base ai recenti prezzi di mercato, il pezzo di vomito di Niamrin vale più di 250.000 dollari.

Solo pochi mesi fa, nel novembre 2020, un povero pescatore della stessa provincia di Niamrin, Naris Suwannasang, 60 anni, ha trovato diversi blocchi di ambra grigia, per quasi 3,5 milioni di dollari, passando da pescatore a milionario in una sola notte per avere trovato del vomito.

Chiamarlo vomito in realtà è un po ‘fuorviante, l’ambra grigia è materiale indigerito della prededei capodogli che si forma in enormi pezzi nel loro intestino.

Al momento non è noto come le balene espellano i pezzi di ambra grigia che alla fine finiscono a riva.

Considerando che si forma all’interno dell’intestino, è probabile che esca da un’estremità del tubo digerente delle balene.

Quindi, in realtà, potrebbe non essere vomito di balena, potrebbe essere cacca di balena.