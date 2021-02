Arezzo, le notizie di oggi 25 Febbraio

Il sindaco dagli Usa sulla vicenda relativa al segretario generale

Il sindaco Alessandro Ghinelli, collegato in streaming dagli Usa, in occasione del consiglio comunale odierno, ha ricordato la vicenda relativa al segretario generale.

"Dopo i colloqui diretti con i candidati del 26 gennaio scorso, il 28 è stato individuato per la carica di segretario generale del Comune di Arezzo l'avvocato Criscuolo.



La procedura, dunque, si è messa correttamente in moto con l'assegnazione di Criscuolo ad Arezzo da parte del ministero dell'Interno e la sua successiva formale nomina da parte del sottoscritto. Dopo di che abbiamo concordato la relativa presa in servizio per il giorno 3 febbraio e così è avvenuto. Giovedì 4 febbraio Criscuolo ha comunicato la sua intenzione di fruire di due giorni di congedo mentre dall'8 al 12 è stato regolarmente presente in Comune, tenendo gli incontri programmati e partecipando alla sedute di Giunta. Dopo alcune indiscrezioni giornalistiche rispetto alle quali l'avvocato Criscuolo ha voluto tranquillizzarci, lunedì 15 febbraio lo stesso segretario generale ha comunicato di voler beneficiare di altri due giorni di congedo ma in quello stesso giorno nell'albo pretorio di Genova veniva pubblicato il decreto del sindaco con cui si individuava nuovamente Criscuolo per la nomina nel capoluogo ligure, disposta il successivo 17 febbraio. Il Comune di Arezzo si è visto così costretto ad avviare, il 17 febbraio stesso, una nuova procedura.

Presto avremo i colloqui, mi rammarico semmai per un comportamento che, a questo punto, comporterà per l'amministrazione la perdita di un mese e mezzo di tempo".



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Divorzio, un tribunale cinese condanna marito risarcire la ex moglie per i lavori domestici svolti negli anni del loro matrimonio

In Cina è stata introdotta una nuova legge sui matrimoni, in vigore dal primo gennaio di quest’anno.

La legge prevede che la persona possa chiedere un indennizzo al partner se è stata quella che si è presa cura in prevalenza dei bambini o dei genitori anziani o ha svolto la maggior parte dei lavori domestici non retribuiti.

Il risarcimento dopo il divorzio, viene deciso dal tribunale nel caso in cui i due coniugi non riescano a mettersi d'accordo.



Il tribunale, secondo i media locali, ha stabilito che il marito, soprannominato Chen, è tenuto a pagare alla sua ex moglie Wang, la somma di 50.000 yuan per essersi disimpegnato dai doveri di casa.

Il tribunale, secondo i media locali, ha stabilito che il marito, soprannominato Chen, è tenuto a pagare alla sua ex moglie Wang, la somma di 50.000 yuan per essersi disimpegnato dai doveri di casa. Chen, infatti, ha lasciato il loro figlio a Wang mentre andava al lavoro e «non si curava né partecipava ad alcun tipo di lavoro», ha riferito la donna alla corte. In questa prima sentenza , oltre agli alimenti di 2mila yuan al mese, circa 250 euro, il tribunale ha deciso che la donna dovrà ricevere un risarcimento di 50mila yuan, intorno ai 6.400 euro.

Il nuovo videogioco di sopravvivenza “Valheim” è il gioco del momento



Valheim,il nuovo videogioco di sopravvivenza, con tema vichinghi, è diventato il titolo del momento senza che nessuno lo avesse preventivato.

Valheim, disponibile solo su PC, è già stato comprato da 3 milioni di utenti ed è arrivato a essere il secondo gioco più giocato sulla piattaforma Steam, con un picco di oltre 500mila utenti simultanei.



Su Steam, nessun altro videogioco è diventato così popolare in poche settimane.

Valheim è veloce e semplice da imparare a giocarci. Su Steam, nessun altro videogioco è diventato così popolare in poche settimane. Sviluppato da una casa di produzione svedese con soli cinque dipendenti, Valheim costa 16,79 euro ed è un "gioco in accesso anticipato", ovvero chi lo acquista accetta di giocarci anche se ancora in fase di sviluppo e con qualche possibile problema. Si può giocare da soli o con un massimo di dieci giocatori che cooperano tra loro, i giocatori possonovagabondare in un mondo aperto gendo per modificare quel mondo a proprio vantaggio, costruendo cose.

Ma per costruire cose servono cibo, materiali e oggetti e affrontare una serie di ostacoli.

Una bambina viene trascinata sotto il letto mentre urla “mamma”, il padre afferma che sua figlia è stata “trascinata da “qualcosa” di paranormale



Il filmato del monitor dalla camera da letto dellla bambina mostra la piccola, di nome Emma, ​​che gattona giù dal letto e sbircia sotto prima di urlare “mamma” più volte e scomparire dalla vista.

Il padre di sei figli Josh Dean, che si crede provenga dagli Stati Uniti, ha condiviso il filmato inquietante su con la didascalia: “Mia figlia viene tirata sotto il letto … la moglie pensa che abbia gattonato ma è stata chiaramente trascinata da qualcosa!

Spaventato da ciò che aveva visto,il signor Dean ha usato gli hashtag #paranormal, #needanswers e #wtf ed ha condiviso le immagini.

Il filmato spettrale da allora ha ricevuto più di 900.000 Mi piace su TikTok.

In un altro video, la madre di Emma, ​​Sarah ha detto: “Ok, quindi il video di mia figlia che va sotto il letto, viene tirata sotto il letto, era al 100% nella vita reale, in tempo reale e non posso spiegarlo”.

Ha aggiunto: ‘È pazzesco, se non avessi avuto telecamere non me ne sarei mai accorta.

I due spaventati si sono rivolti alla piattaforma dei social media per condividere i loro pensieri sullo strano evento.