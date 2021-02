Arezzo, le notizie di oggi 23 Febbraio

Incidente stradale contusa 12enne

Una bambina di 12 anni è stata trasportata stamani in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

L’incidente attorno alle 7.40 in località Case Nuove di Ceciliano ad Arezzo.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Arezzo.

Un’ipotesi da verificare è che la bambina sia stata urtata, mentre camminava, dallo specchietto retrovisore di un’automobile.

Anziana si cappotta con l’auto

Stamattina pochi minuti prima delle 6.30, ad Arezzo in zona S.Marco, lungo la S.S. 73, un’anziana si è ribaltata con la sua auto.

La signora di 78 anni è residente ad Arezzo.

Sul posto sono intervenuti VVF, Polizia Stradale, auto medica di Arezzo, e messi dell’emergenza sanitaria.

La donna è stata centralizzata presso l’ospedale di Siena Le Scotte in codice giallo con eliambulanza Pegaso 2.

Due insegnanti positive: oltre 100 bambini in quarantena

Da ieri gli alunni di sei sezioni della Media e di due sezioni della scuola dell’infanzia: L’Arcobaleno a Badicorte e «Il Nido verde» di Cesa, un centinaio di ragazzi sono in quarantena.

In entrambe le scuole, due insegnanti sono risultate positive al Coronavirus.



A Lucignano sono quattro i ragazzi trovati positivi, due sono alunni di due classi della scuola Media dell’Istituto Omnicomprensivo.

Per la terza A e B è scattata la quarantena dopo la positività dei due ragazzi e della stessa insegnante che lavora alla Media di Marciano.

In attesa dell’esito dei tamponi e nel frattempo l’attività didattica è stata sospesa per una settimana.

A Castiglion Fiorentino sono ora tredici i bambini positivi della scuola dell’infanzia Rodari di Brolio e il sindaco Mario Agnelli ha firmato una nuova ordinanza di chiusura dell’asilo fino alla fine del mese.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Una Quaresima a base di birra

Mercoledì 17 febbraio è iniziato il periodo di Quaresima e terminerà sabato 3 aprile, durante questo periodo, i seguaci di alcune religioni dovrebbero rinunciare a uno o più piaceri terreni, i cristiani sono incoraggiati a smettere di mangiare carne ea digiunare in preparazione per la Pasqua.