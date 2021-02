Ritorna la Grande Atletica ad Arezzo con la “Festa del Cross“

Domenica 28 Febbraio ad Arezzo presso il Parco Pertini si disputeranno i campionati di società ed individuali di corsa Campestre.

La competizione denominata “Festa del Cross” permetterà l’accesso ai prossimi Campionati Italiani di Cross di metà Marzo, è organizzata dalla Unione Polisportiva Policiano sotto l’egida del Coni e della Fidal.

La competizione verrà spalmata nell’arco della giornata proprio per permettere il regolare svolgimento delle gare in completa sicurezza .

Si inizierà alle ore 9,30 con la gare di km 5 per la categoria Allievi Maschile e Juniores Femminile, sarà poi la volta della categoria Cadette alle ore 10,50 che effettueranno 2 km , alle ore 12,10 i cadetti maschi km 2,5 , alle ore 13,30 una delle 2 gare più prestigiose il cross femminile di km 8 per le assolute, junior maschi e allieve (km 4) mentre si completerà la giornata con il settore assoluto maschile di km 10 alle ore 15,00.

Le iscrizioni verranno acquisite dal portale della Fidal fino a Mercoledi 24 Febbraio ed in quella data sapremo quanti atleti parteciperanno alla competizione.

Molto rigido sarà il protocollo di sicurezza che vedrà accedere al Parco soltanto Atleti e dirigenti accreditati delle varie società, non sarà permesso l’accesso ai normali fruitori del Parco.

Dopo la prima prova di S.Miniato del 14 Febbraio, quella di Arezzo sarà una prova decisiva anche per i colori della U.P.Policiano che cercherà di schierare il meglio della propria formazione con Tartaglini, Annetti, Graziani, Cardelli, Pastorini ed il nuovo innesto Metushi per accaparrarsi il diritto all’ammissione dei campionati Italiani del 13\14 Marzo a Firenze.

Fabio Sinatti