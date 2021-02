Arezzo, le notizie di oggi 21 Febbraio

By Redazione

Ancora aperti dopo le 18, due locali chiusi dalla Polizia Municipale

Due locali multati e chiusi dalla Polizia Municipale per violazione delle disposizioni del DPCM in materia di orari.

É accaduto ieri sera ad Arezzo.

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti perchè passate le 18,00 i due locali erano ancora aperti.

Sanzionate anche tre persone trovate senza mascherina.

