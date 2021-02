Arezzo, le notizie di oggi 18 Febbraio

La Casa dell’Energia attiva lo sportello per l’Eco-Bonus 110%

Il servizio fornirà informazioni e assistenza per i lavori di efficientamento energetico degli edifici

Dalla consulenza alla cessione del credito: lo sportello riunirà un gruppo di professionisti di vari settoriContinua a leggere



Un nuovo sportello di consulenza dedicato all'Eco-Bonus 110%. Il servizio sarà attivato nei locali della Casa dell'Energia di Arezzo e farà affidamento su un gruppo di professionisti di vari settori che uniranno le rispettive competenze per fornire informazioni e assistenza tecnica su tutte le pratiche relative all'utilizzo degli incentivi statali destinati all'efficientamento energetico degli edifici. Questo sportello, proposto in sinergia con Aretina General Contractor, accoglierà su prenotazione cittadini e imprenditori intenzionati ad approfondire le agevolazioni del Decreto Rilancio relative all'Eco-Bonus che prevede una detrazione fiscale del 110% tramite cessione del credito o sconto in fattura per alcune tipologie di interventi da effettuare entro il 30 giugno 2022. La misura è volta a stimolare lavori per aumentare l'efficienza energetica degli edifici esistenti attraverso la riduzione dei consumi per il riscaldamento, il miglioramento termico, l'installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Il servizio della Casa dell'Energia, prenotabile con una mail a info@nuovaenergiaitalia.com, sarà condotto in collaborazione con una rete di architetti, ingegneri, geometri e termotecnici che permetteranno prima una valutazione personale dei singoli casi e poi un accompagnamento tra tutte le fasi degli interventi, fino ad arrivare alla cessione del credito d'impresa. «L'attivazione dello sportello Eco-Bonus 110% – commenta Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia, – rappresenta un naturale ampliamento delle attività e delle proposte rivolte alla cittadinanza dai nostri spazi.

La Casa dell’Energia nasce anche come un luogo di studio, di promozione e di sensibilizzazione verso l’utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili per trovare soluzioni caratterizzate da ecologia e da risparmio energetico, dunque questo nuovo servizio è coerente con tale mission e permetterà ai cittadini di avere un’assistenza completa per godere di alcune delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio».

Ventenne molestata alla fermata del bus a Castiglion Fiorentino

Ci sarebbe stato un palpeggiamento, nei confronti di una ragazza di 20 anni, alla fermata degli autobus, lungo la regionale 71 nei pressi di Castiglion Fiorentino.

Lei è riuscita a divincolarsi e a salire a bordo.Continua a leggere



La giovane ha poi sporto denuncia ai carabinieri che stanno conducendo le indagini per individuare il molestatore. L'accaduto è stato stigmatizzato con un post su Facebook dal sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli:

“Da Sindaco, ma anche da padre e soprattutto da uomo, provo grande disprezzo e condanno senza appello l’uomo non ancora identificato, di carnagione scura, descritto con un giubbotto verde e jeans, che alle 9 del mattino dinanzi ad una fermata dell’autobus lungo la SR.71 ha avvicinato con una banale scusa, una giovane 20enne tirandola per un braccio, palpeggiandola e molestandola. La ragazza è riuscita a liberarsi dal molestatore prima di salire sull’autobus e poi ha provveduto a presentare una formale querela contro questo individuo che si è vigliaccamente dileguato.

Ora che non si liquidi il tutto con una questione razziale! “.



Anche Angela Merkel “scivola” sulla mascherina

Dopo avere al Bundestag facendo autocritica sui tempi di reazione alla diffusione del covid-19 in Germania, la settimana scorsa, la cancelliera tedesca Angela Merkel è tornata al proprio posto nell’aula dimenticandosi la mascherina sul podio dal quale aveva tenuto il discorso.

Dopo essersi accorta di non avere con sé la mascherina, Merkel è tornata velocemente verso il podio per recuperarla, tra qualche sorriso da parte dei deputati che avevano assistito alla scena.

Una dimenticanza come capita a ognuno di noi.

I pastori tibetani stanno diventando vegetariani

Negli ultimi decenni molti pastori nomadi che vivevano sull’altopiano del Tibet, stabilendosi nelle città, stanno cambiando alcune abitudini di vita.

Stimolati anche dai monaci buddisti delle città, tendono a praticare il vegetarianismo e ad abbandonare l’allevamento degli yak, da cui ricavano carne, latte, burro e formaggio, pelo e pelli.Continua a leggere



Dal 2000 quando si diffuse il "movimento contro il macello", nato quando il governo cinese cominciò a incentivare la costruzione degli allevamenti intensivi in Tibet, qualcosa è cambiato. Il movimento nato dalla Larung Gar Buddhist Academy, un centro buddista dove il monaco Khenpo Jigme Phuntsok, opponendosi ai macelli perchè estranei alle tradizioni secolari del Tibet invita i pastori a smettere di mangiare carne e a liberare i propri animali per "compensare" tutti quelli che avevano ucciso in passato e contribuire a salvarne altri dal macello. Soltanto i pastori più ricchi hanno potuto permettersi di liberare gli animali per motivi spirituali.

Molti altri devono vendere i loro yak ai macelli per potersi mantenere e a distanza di anni considerano il movimento per la liberazione degli animali come una minaccia per il proprio mantenimento. Malgrado ciò, molti protestano accanto al movimento contro i macelli, perché in in molti casi è capitato che le autorità locali avessero ordinato ai pastori di vendere i loro yak a prezzi molto bassi o che chiedessero di regalarne ai macelli almeno uno per famiglia.

Molti altri devono vendere i loro yak ai macelli per potersi mantenere e a distanza di anni considerano il movimento per la liberazione degli animali come una minaccia per il proprio mantenimento. Malgrado ciò, molti protestano accanto al movimento contro i macelli, perché in in molti casi è capitato che le autorità locali avessero ordinato ai pastori di vendere i loro yak a prezzi molto bassi o che chiedessero di regalarne ai macelli almeno uno per famiglia.

Dall’ufficio alla capanna in giardino

Un produttore inglese di capanne ha registrato un aumento del 30% del fatturato

Un produttore inglese di capanne ha registrato un aumento del 30% del fatturato

da quando le persone sono state costrette a lavorare da casa, c'è stato un enorme aumento dellarichiesta di capanne, che sorgono nei giardini inglesi.