Arezzo, le notizie di oggi 17 Febbraio

Gattina uccisa a colpi di fucile, denunciato sessantenne, sequestrate una carabina e due pistole a gas

I Carabinieri della stazione di Levane, frazione di Montevarchi, a conclusione di un'approfondita indagine, hanno deferito in stato di libertà un sessantenne di Montevarchi per l'articolo 544 bis del Codice Penale ("Uccisione di animali"), un delitto che nel nostro Ordinamento punisce con la reclusione fino a due anni "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale".



A gennaio, i Carabinieri della Stazione di Levane avevano ricevuto la denuncia-querela da parte di una residente, che aveva trovato la propria gattina di 7 mesi riversa per terra, in fin di vita in una pozza di sangue. Inutile la corsa al pronto soccorso veterinario e l'intervento d'urgenza per estrarre i dardi mortali: un pallino aveva attinto gli organi vitali, e per la piccola gatta, che si chiamava "Luna" ed era stata adottata solo da poche settimane, non era stato possibile fare nulla. L'esame medico ha consentito di far luce su un quadro assurdo, impossibile da accettare per la proprietaria: qualcuno, nei dintorni, aveva sparato, con un'arma ad aria compressa, dei pallini, uno dei quali aveva colpito mortalmente la gattina. I Carabinieri della Stazione di Levane si sono immediatamente attivati, effettuando un accurato sopralluogo sul luogo di rinvenimento della micetta, e consultandosi con un esperto per le valutazioni di carattere balistico, il quadro indiziario ha portato a ipotizzare la responsabilità di un uomo sui 60 anni, incensurato, che vive nella zona e che in più circostanze aveva manifestato la propria insofferenza nei confronti degli animali. Immediatamente, i Carabinieri hanno chiesto alla Procura della Repubblica di Arezzo di emettere un decreto di perquisizione e sequestro.

Ieri pomeriggio, ottenuto il decreto di perquisizione e sequestro, i Carabinieri della stazione di Levane hanno proceduto all’esecuzione, trovando nella disponibilità dell’indiziato ben tre armi ad aria compressa (una carabina e due pistole), di libera vendita e quindi detenute legalmente, potenzialmente compatibili con le ferite che hanno portato alla morte della gattina. Le armi sono state immediatamente sequestrate, insieme a 4 bombolette di CO-2 utilizzate quale propellente per i dardi mortali, andando a corroborare il quadro indiziario nei confronti dell’indagato.

Tentano di vendere attrezzi rubati, ma all’appuntamento si presentano i carabinieri, due fratelli denunciati per ricettazione

Due giovani fratelli di nazionalità albanese, operai agricoli con diversi precedenti alle spalle, sono stati denuncaiti all'Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro.



I due sono stati colti in flagranza mentre erano intenti a consegnare nelle mani di un acquirente due costosi attrezzi da lavoro agricolo, una sega a nastro con spacca legna e un cestello metallico di grosse dimensioni, entrambi rubati nel 2016 in località Palazzo del Pero, del valore complessivo di quindicimila euro. All'appuntamento per la vendita, in frazione Montagna nel Comune di Sansepolcro, al posto dell'acquirente si sono presentati i Carabinieri che monitoravano da tempo i giovani e hanno potuto constatare in flagranza la provenienza illecita della merce che era stata temporaneamente occultata in una vicina area boschiva.

I due attrezzi sono stati dunque recuperati e riconsegnati all’avente diritto, un imprenditore agricolo residente in provincia di Perugia e con interessi economici in Valtiberina Toscana.

Titolare di un’ autofficina denunciato per abbandono rifiuti

Denunciato dalla Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno 38enne che lasciava materiale di un’autofficina in prossimità dei cassonetti, senza conferirli in modo adeguato.

La Polizia Municipale vista l'origine dei rifiuti ha individuato il responsabile e lo ha denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo.



L’uomo è un 38enne di Cavriglia titolare di un’attività nel Comune di Terranuova Bracciolini.

Nel corso del 2020, sono state 29 le persone che hanno ricevuto una contravvenzione per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nel comune valdarnese.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

La figlia del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, dal 2018 tenuta prigioniera dal padre

La BBC ha diffuso un nuovo video della principessa Latifa bint Mohammed al Maktoum, una delle figlie del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Dubai Mohammed bin Rashid al Maktoum: dal 2018, anno in cui la principessa cercò di scappare da Dubai, non si avevano praticamente sue notizie.

Nel video diffuso da BBC dice:



Sto facendo questo video da un bagno perché è l'unica stanza con una porta che posso chiudere a chiave. Sono tenuta in ostaggio e questa villa è stata trasformata in una prigione.

Tutte le finestre hanno le inferriate e non posso aprire nessuna finestra.

Fuori ci sono cinque poliziotti, e due poliziotte dentro la casa.

Non posso nemmeno uscire per prendere un po' d'aria. Non so quando sarò liberata e cosa mi succederà quando sarò liberata. Ogni giorno mi preoccupo per la mia sicurezza e la mia vita. Non so se riuscirò a sopravvivere in questa situazione. La polizia mi ha minacciata dicendo che rimarrò imprigionata per tutta la vita e non vedrò più il sole. I video messaggi sono stati dati dagli amici della principessa a BBC nella speranza che possano portare alla sua liberazione.



I mudlarkers setacciano le rive del Tamigi alla ricerca di manufatti e oggetti sepolti nel fango



Mudlarks, è il termine è dato alle persone che setacciano la costa di 100 miglia del Tamigi e raccolgono oggetti e manufatti rivelati nel fango dalle maree che cambiano due volte al giorno.



Un nuovo libro, Thames Mudlarking: Searching for London’s Lost Treasures, rivela tanti oggetti ritrovati.

Un nuovo libro, Thames Mudlarking: Searching for London's Lost Treasures, rivela tanti oggetti ritrovati. Anna Borzello, 54 anni, all'inizio di quest'anno mentre camminava lungo il fiume, ha trovato un bottone in miniatura erotico, che si ritiene risalga al XVIII secolo, abbastanza piccolo da stare sulla punta di un dito. Un nuovo libro sull'argomento, intitolato Thames Mudlarking: Searching for London's Lost Treasures, uscito in questi giorni, racconta anche alcuni degli affascinanti oggetti trovati.

Tra i tesori rivelati nel libro, degli autori Jason Sandy e Nick Stevens, ci sono una moneta romana con il volto dell’imperatore Adriano, che risale al II secolo d.C. un anello da mercante in ottone del periodo 1450-1550; e un dente di uno squalo estinto che ha almeno 3,5 milioni di anni.

La pratica del mudlarking risale a secoli fa, ma i mudlarker moderni sono ancora comuni e spesso possono essere visti sulla riva del fiume della capitale e i devono avere una licenza dalla Port of London Authority, che gestisce le maree del Tamigi. Il mudlarking come professione iniziò alla fine del XVIII e poi nel XIX secolo, ed era il nome dato alle persone che cercavano cose sulla riva del fiume e le vendevano, erano spesso bambini, per lo più ragazzi, che guadagnavano pochi centesimi vendendo cose come carbone, chiodi, corde e ossa che trovavano nel fango durante la bassa marea.

Rispondi velocemente per essere creduto! Fermarsi a pensare prima di parlare ti fa sembrare un BUGIARDO, avvertono gli psicologi

Chi risponde più lentamente tende a sopprimere pensieri automatici e sinceri "creando una nuova risposta", rivelano gli esperti.