Arezzo, le notizie di oggi 14 Febbraio

Arezzo, ancora una rissa in centro

Il vento gelido, non ha raffredato i bollenti spiriti, ieri sera in centro sono volati calci e pugni tra alcuni giovani, sembra che la lite scoppiata sotto gli occhi di decine di presenti, abbia coinvolto due ragazze una delle quali è rimasta contusa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Il fine settimana aretino forse anche per l’abuso di alcol sta diventando un Far West, infatti anche lo scorso sabato si erano scatenati alcuni parapiglia in città.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Avvistato un branco di cani blu in Russia

Un branco di cani blu si aggira sul territorio di Dzerzhinsk, città situata nella regione russa di Nizhny Novgorod.

Non è purtroppo una fake news perché a testimoniare i fatti ci sono delle foto diventate virali su Vkontakte, un famoso social network russo.Continua a leggere



Gli avvistamenti dei cani blu in Russia in realtà potrebbero significare una contaminazione da rifiuti tossici degli animali, che sono entrati in una fabbrica chimica la Dzerzhinskoye Orgsteklo, stabilimento abbandonatocausa fallimento.



E' stato il curatore fallimentare a confermare alla stampa che i magazzini potrebbero essere rimasti pieni di sostanze chimiche tra cui il solfato di rame, che spiegherebbe anche il colore azzurro.I cani randagi, sono un branco formato da sette animali, al momento sono in corso verifiche sugli sventurati animali le autorità locali li stanno curando.

A Città del Messico è vietata la vendita degli assorbenti interni

L’amministrazione di Città del Messico ha vietato la vendita degli assorbenti interni fino a quando verranno prodotti senza l’involucro di plastica.

Il divieto fa parte di un piano per inquinare di meno, entrato in vigore dal primo gennaio 2021 ma il ritiro dal commercio dei prodotti, questa settimana, quando gli assorbenti sono proprio scomparsi dagli scaffali delle farmacie e dei supermercati, circa 5 milioni di donne, sono rimaste senza alternativa.Continua a leggere



(l’area metropolitana di Città del Messico ha circa 21 milioni di abitanti).

Anahí Rodríguez, portavoce della ong Menstruación Digna, ha detto che il governo si sarebbe dovuto assicurare che prima di ritirare dalla circolazione gli assorbenti interni ne fossero disponibili di nuovi.

Con queste misure, secondo Rodríguez, le mestruazioni «diventano un privilegio anziché un diritto».

Questa casa esiste è la casa più solitaria del mondo

È l’unica costruzione di una piccola isola islandese, qualcuno sospetta che sia un’ immagine realizzata con Photoshop, ma la casetta bianca sul pendio erboso a picco sul mare, è un capanno di caccia, non una vera abitazione, e si trova sull’isola di Elliðaey, a sud dell’Islanda.

Elliðaey è un’isola disabitata di origine vulcanica che fa parte dell’arcipelago delle Vestmann.Continua a leggere