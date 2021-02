Arezzo, le notizie di oggi 12 Febbraio

Minaccia famiglia con un coltello e ferisce un carabiniere, arrestato

La scorsa notte, a Castiglion Fiorentino, i carabinieri della Compagnia di Cortona sono intervenuti per sedare una lite all’interno di un’abitazione ma l’intervento si è concluso con l’arresto di un cittadino nigeriano di 26 anni, con precedenti di polizia, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari.Continua a leggere

Tuttavia l’aggressore non demordeva e continuava a restare nel centro del corridoio di casa impedendo ai carabinieri di passare per verificare le condizioni della famiglia chiusa in bagno. In un momento di distrazione due militari hanno cercato però di aggirare l’uomo il quale a quel punto gli si scagliava violentemente contro e ne feriva uno con il coltello colpendolo ad un braccio. Il militare ferito continuava comunque a gestire la situazione continuando le trattative. D opo alcuni minuti l’uomo si allontanava in una camera da letto cercando rifugio ma veniva prontamente fermato e bloccato dai carabinieri che lo immobilizzavano e arrestavano.

Approffitta dell’ospitalità e ruba i gioielli per seimila euro, individuato e denunciato

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Levane, a fare luce su una vicenda a dir poco incresciosa, che al centro della quale sono emersi la disinteressata generosità – mal riposta – di una donna del luogo, e l’abietto comportamento di un 40enne pregiudicato, da tempo gravitante in Valdarno, ma originario della provincia di Trento.Continua a leggere

Tutto è iniziato con una denuncia sporta, pochi giorni fa, da una signora di mezza età, che si è presentata presso gli uffici del Comando Stazione di Levane per riferire circa quello che, in quel momento, era un semplice sospetto.

Nel corso dell’autunno, la donna aveva dato ospitalità presso la propria abitazione, per poco più di una settimana, all’uomo, poco meno che quarantenne, conoscente della figlia della vittima; a suo dire, stava attraversando un periodo di difficoltà, e non era stato in grado di reperire una fissa dimora.

Di lì, la richiesta di pernottare qualche giorno a casa dell’amica, giusto il tempo di trovare una sistemazione.

Ed effettivamente, dopo alcuni giorni l’uomo se ne era andato, facendo perdere le proprie tracce per i mesi seguenti.

Per puro caso, pochi giorni fa, la donna ha chiesto alla figlia notizie del suo amico, sentendosi rispondere che non lo aveva più sentito in quanto aveva saputo che era rimasto coinvolto in alcuni furti di gioielli.

Di lì l’atroce sospetto, la verifica e la scoperta dell’amara verità: tutti i gioielli accumulati nel corso di una vita, custoditi in camera da letto, erano scomparsi.

La donna si è quindi subito rivolta al Comando Stazione Carabinieri di Levane, riferendo nei dettagli la vicenda e fornendo anche degli accurati disegni dei monili trafugati, per un valore complessivo ammontante a circa seimila Euro.

I militari hanno passato in rassegna tutti i compro-oro del territorio e dei centri limitrofi, fino ad ottenere la prova schiacciante: proprio nei giorni in cui era ospite presso l’abitazione della denunciante, il pregiudicato trentino si era recato presso un compro-oro di Montevarchi, cui aveva ceduto dei monili in oro.

La comparazione con quelli di cui erano state acquisite le riproduzioni grafiche non ha lasciato alcun dubbio: si trattava proprio dei gioielli trafugati a casa della donna.

Il quadro indiziario, a quel punto, non lasciava più dubbi, e l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Arezzo per furto in abitazione aggravato e per ricettazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se sia possibile recuperare almeno parte della refurtiva.