Arezzo, le notizie di oggi 7 Febbraio

Virus, il bollettino: + 36nuovi casi nella provincia di Arezzo, 13 nel comune.

Due persone decedute

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 6 febbraio 2021 alle ore 14 del 7 Febbraio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 36 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 664 tamponi.

Le persone positive in carico sono 923.



Si registrano 23 guarigioni e due decessi. Si registrano 23 guarigioni e due decessi. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Anghiari 1 Arezzo 13 Bibbiena 2 Castiglion Fibocchi 1 Castiglion Fiorentino 2 Cavriglia 1 Cortona 1 Foiano Della Chiana 1 Montevarchi 6 San Giovanni Valdarno 3 Sansepolcro 5 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 7 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 664 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 923 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 662 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2404 Guariti Provincia di Arezzo 23 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo 87 anni deceduto il 7 febbraio Donna 91 anni deceduta il 7 febbraio 2021

Aggredisce coetaneo e gli mozza un orecchio

Una lite tra due giovani originari del Bangladesh, avvenuta ieri sera in via Vezzosi ad Arezzo, verso le 17,00 è finita nel sangue.

Non sono note le cause dell’alterco, il ferito sarebbe stato colto di sorpresa alle spalle, e probabilmente con una lama, gli è stato staccato il lobo di un orecchio.

La Polizia Municipale sta indagando sul fatto.



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Neonato muore durante il battesimo in Romania, appello alla chiesa ortodossa perché cambi il rito

Quello del battesimo ortodosso è un rito ispirato a Giovanni Battista, che immergeva completamente i fedeli nel fiume Giordano, cosa che secondo i Vangeli fece con lo stesso Gesù.

Allo stesso modo in Romania, e in altri Paesi come la Georgia, i bambini intorno al quarantesimo giorno di vita vengono completamente immersi nell'acqua santa per tre volte.



In seguito alla cerimonia, lunedì scorso, un piccolo di sei settimane ha subito un arresto cardiaco ed è stato ricoverato d’urgenza, ma è deceduto poche ore dopo e l’autopsia ha rivelato del liquido nei suoi polmoni. In seguito alla cerimonia, lunedì scorso, un piccolo di sei settimane ha subito un arresto cardiaco ed è stato ricoverato d’urgenza, ma è deceduto poche ore dopo e l’autopsia ha rivelato del liquido nei suoi polmoni. Circa 60.000 persone hanno firmato una petizione per chiedere il cambiamento, appoggiato anche dall’arcivescovo di Arges Calinic, il membro più anziano del clero a sostenere la riforma.

Il prelato ha dichiarato al sito web romeno Adevarul di credere che in futuro la pratica di immergere un bambino nell’acqua sarà rivista e sarà presa la “decisione più appropriata per rispettare le ordinanze (della Chiesa) ed evitare accuratamente incidenti indesiderati”.

Una cerimonia di battesimo due anni fa è finita molto male quando il prete ha perso la presa e il neonato ha sbattuto la faccia contro il fonte battesimale mettendosi a piangere disperato. Il portavoce della Chiesa Vasile Banescu ha detto che i sacerdoti potrebbero anche semplicemente versare dell’acqua sulla fronte del bambino invece dell’immersione completa ma l’arcivescovo Teodosio, leader dell’ala tradizionalista, ha dichiarato che il rito in vigore da oltre 1.000 anni non cambierà.



Si fa impiantare un diamante da 20 milioni di euro sulla fronte

Lil Uzi Vert, rapper 26enne americano con 13 milioni di follower, ha mostrato su Instagram il video in cui si vede un diamante rosa naturale, da 11 carati impiantato sulla sua fronte.

20 i milioni di euro spesi dal 2017 per poterselo permettere.

Lo scorso 30 gennaio ha annunciato di aver finito di pagare la pietra.

E sempre su Instagram ha commentato: “La bellezza è dolore”.