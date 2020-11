Arezzo, le notizie di oggi: 22 Novembre

Virus, il bollettino: + 126 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 48 nel comune. Tre anziani deceduti

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 21 novembre alle ore 14 del 22 novembre 2020

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 238 unità, di cui 126 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1290 tamponi.Continua a leggere



Le persone positive in carico sono 3.408.

Nuovi casi positivi per classi d'età Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 17 19 30 22 25 13 Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) Provincia Lunedì 16/11/20 Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Sabato 21/11/2020 Domenica 22/11/2020 Arezzo 172 100 98 159 161 114 126 Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi) Comune Nuovi casi Arezzo 48 Bibbiena 1 Bucine 1 Castelfranco Piandiscò 4 Cavriglia 8 Chiusi Della Verna 2 Cortona 8 Laterina Pergine Valdarno 1 Loro Ciuffenna 3 Lucignano 1 Monte San Savino 3 Montevarchi 15 Ortignano Raggiolo 2 Pieve Santo Stefano 2 Poppi 2 San Giovanni Valdarno 11 Sansepolcro 8 Subbiano 2 Terranuova Bracciolini 4 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 112 TI San Donato Arezzo 23 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1290 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 3408 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3037 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4733 Persone Guarite Provincia di Arezzo 63 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo 2 uomini, entrambi di Terranuova Bracciolini di 89 e 81 anni. 1 donna di Castiglion Fiorentino di 90 anni



Auto si ribalta in via Chiarini, 72enne finisce al San Donato in codice rosso

Un’auto questa mattina poco prima delle 12 è finita contro un muretto in via Chiarini ad Arezzo e per la violenza della scontro, si è ribaltata.

Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Il conducente, un aretino al 72 anni, è rimasto bloccato dentro il veicolo e per farlo uscire sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Liberato dalla lamiere, è stato trasportato dal 118 al San Donato di Arezzo in codice rosso dove è in osservazione per alcune fratture.

Si è spento Pietro Fontana l’ex difensore e allenatore amaranto

E’ morto nella notte dopo aver lottato da tempo contro la malattia, aveva 76 anni.

Pietro era abruzzese era arrivato ad Arezzo da Terni.

Fontana dopo la carriera da allenatore, era rimasto legato al mondo del calcio.

Incursioni nei locali chiusi, ladri arrestati dalla Polizia

Dopo i casi delle settimane scorse, da Nabòo all’Antica Fonte di via Madonna del Prato, altri blitz notturni, questa volta dai Fratelli Pierozzi ai Bastioni, al Caffè di via Montegrappa e da Maninpasta a Saione, dove dopoaveesfondato la vetrina: hanno portato via il registratore di cassa.

Ma il sistema di allarme e telcamere interneha permesso alla polizia di arrrivare sul posto, consentendo agli agenti di effettuare alcuni arresti, sembra di tre persone che erano ancora nei pressi del locale.