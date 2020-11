Arezzo, le notizie di oggi: 9 Novembre

Virus, il bollettino: + nuovi 211 casi nella provincia di Arezzo, 75 nel comune. Due i decessi in ospedale

La situazione dalle ore 14 del giorno 8 novembre alle ore 14 del giorno 9 novembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 211 nuovi casi .

Vi sono inoltre 35 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Presso l’Ospedale San Donato di Arezzo, sono deceduti 2 pazienti: un uomo di 90 anni ed 1 donna di 85anni.

Tutti e due i pazienti presentavano un quadro clinico complesso.

-Comune di sorveglianza Anghiari:

1. Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare

2. -Uomo di 39 anni Isolamento Domiciliare

Comune di sorveglianza Arezzo:

3. Bambino di 6 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

4. Bambino di 8 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

5. -Bambina di 9 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

6. -Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

7. -Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

8. -Uomo di 19 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

9. -Donna di 21 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

10. -Uomo di 22 anni Isolamento Domiciliare



11. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

12. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare

13. -Uomo di 24 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

14. -Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

15. -Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

16. -Donna di 26 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

17. -Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare

18. -Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

19. -Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare

20. -Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare

21. -Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare

22. -Uomo di 36 anni Isolamento Domiciliare

23. -Donna di 44 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

24. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

25. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

26. -Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

27. -Uomo di 46 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

28. -Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

29. -Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

30. -Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

31. -Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

32. -Donna di 49 anni Isolamento Domiciliare

33. -Uomo di 49 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

34. -Uomo di 49 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

35. -Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

36. -Uomo di 50 anni Isolamento Domiciliare

37. -Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

38. -Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

39. -Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare

40. -Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

41. -Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare

42. -Uomo di 56 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

43. -Donna di 58 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

44. -Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

45. -Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare

46. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare

47. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

48. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare

49. -Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare

50. -Donna di 62 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

51. -Donna di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

52. -Uomo di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

53. -Donna di 68 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

54. -Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

55. -Uomo di 77 anni Isolamento Domiciliare

56. -Uomo di 77 anni Isolamento Domiciliare

57. -Uomo di 83 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

58. -Bambino di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

59. -Bambino di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

60. -Donna di 22 anni Isolamento Domiciliare

61. -Uomo di 27 anni Isolamento Domiciliare

62. -Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare

63. -Uomo di 30 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

64. -Donna di 32 anni Isolamento Domiciliare

65. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

66. -Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare

67. -Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

68. -Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

69. -Donna di 66 anni Isolamento Domiciliare

70. -Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare

71. -Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare

72. -Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare

73. -Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare

74. -Uomo di 81 anni Ricovero Ospedaliero

75. -Donna di 84 anni Ricovero Ospedaliero

76. -Donna di 88 anni Ricovero Ospedaliero

78. – Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

79. Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

80. -Uomo di 20 anni Isolamento Domiciliare

81. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

82. -Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

83. -Donna di 72 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Capolona:

84. –Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

85. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare

86. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

87. -Donna di 67 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

88. Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

89. Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

90. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

91. -Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

92. -Donna di 55 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

93. -Uomo di 58 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

94. -Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

95. -Bambino di 3 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

96. -Bambina di 5 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

97. -Bambino di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

98. -Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

99. -Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

100. -Ragazza di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

101. -Uomo di 18 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

102. -Donna di 33 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

103. -Donna di 46 anni Isolamento Domiciliare

104. -Uomo di 47 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

105. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico Comune di sorveglianza Cavriglia:

106. Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

107. -Uomo di 33 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

108. -Donna di 36 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

109. -Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, paucisintomatico

110. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare

111. -Donna di 81 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

112. -Donna di 93 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

113. Uomo di 31 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

114. -Donna di 38 anni Isolamento Domiciliare

115. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

116. -Donna di 59 anni Isolamento Domiciliare

117. -Uomo di 86 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Cortona

118. -Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

119. Donna di 39 anni Isolamento Domiciliare

120. -Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

121. -Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare

122. -Bambino di 10 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

123. -Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

124. -Donna di 35 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

125. -Donna di 74 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana:

126. Donna di 70 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

127. -Uomo di 72 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

128. -Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

129. -Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

130. -Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

131. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

132. -Uomo di 62 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

133. -Donna di 68 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

134. – Ragazza di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

135. Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

136. -Ragazzo di 17 anni Isolamento Domiciliare

137. -Donna di 24 anni Isolamento Domiciliare

138. -Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

139. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

140. -Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

141. -Uomo di 25 anni Isolamento Domiciliare

142. -Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare

143. -Donna di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

144. -Donna di 54 anni Isolamento Domiciliare

145. -Uomo di 55 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

146. -Uomo di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

147. -Uomo di 75 anni Isolamento Domiciliare

148. -Uomo di 88 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Lucignano:

149. Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare

150. Donna di 64 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

151. -Uomo di 66 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

152. – Ragazzo di 14 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

153. Ragazza di 17 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

154. -Donna di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

155. -Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Monte San Savino:

156. – Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

157. Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

158. -Uomo di 57 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

159. -Donna di 28 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Montevarchi:

160. Bambino di 6 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

161. -Donna di 43 anni Isolamento Domiciliare

162. -Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

163. -Bambina di 7 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

164. -Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico

165. -Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

166. -Ragazzo di 16 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, sintomatico

167. -Uomo di 28 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

168. -Donna di 47 anni Isolamento Domiciliare

169. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

170. -Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

171. -Donna di 60 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

172. -Uomo di 63 anni Isolamento Domiciliare

173. -Donna di 83 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano:

174. – Donna di 26 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

175. Uomo di 27 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

176. -Uomo di 54 anni Isolamento Domiciliare Comune di sorveglianza Poppi:

177. – Uomo di 40 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

178. Uomo di 46 anni Isolamento Domiciliare

179. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

180. – Uomo di 87 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

181. Donna di 89 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

182. -Donna di 50 anni Isolamento Domiciliare

183. -Donna di 69 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

184. – Ragazzo di 13 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

185. Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

186. -Ragazzo di 11 anni Isolamento Domiciliare

187. -Ragazza di 15 anni Isolamento Domiciliare

188. -Uomo di 45 anni Isolamento Domiciliare

189. -Uomo di 48 anni Isolamento Domiciliare

190. -Donna di 52 anni Isolamento Domiciliare

191. -Uomo di 52 anni Isolamento Domiciliare

192. -Uomo di 59 anni Isolamento Domiciliare, sintomatico

193. -Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Sansepolcro:

194. Donna di 34 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

195. -Uomo di 38 anni Isolamento Domiciliare

196. -Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare

197. -Uomo di 62 anni Isolamento Domiciliare

198. -Uomo di 65 anni Isolamento Domiciliare

199. -Uomo di 69 anni Isolamento Domiciliare

200. -Uomo di 90 anni Isolamento Domiciliare

201. -Ragazzo di 15 anni Isolamento Domiciliare

202. -Uomo di 39 anni Isolamento Domiciliare

203. -Donna di 48 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Stia:

204. – Uomo di 61 anni Isolamento Domiciliare

205. Uomo di 80 anni Ricovero Ospedaliero Comune di sorveglianza Subbiano:

206. – Donna di 56 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

207. – Ragazza di 16 anni Isolamento Domiciliare, asintomatico

208. Donna di 29 anni Isolamento Domiciliare

209. -Uomo di 53 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

210. -Donna di 65 anni Isolamento Domiciliare, contatto di caso

211. -Donna di 73 anni Isolamento Domiciliare

Olivicoltura, spostamenti da e per i frantoi oltre le 22 ma solo per soggetti professionali

Gli imprenditori agricoli, i dipendenti delle imprese agricole e i coltivatori diretti potranno spostarsi per e dai frantoi anche durante le ore di coprifuoco cioè dopo le 22 fino alle 5, a condizione che la frangitura venga effettuata in favore di coloro che raccolgono le olive a titolo professionale.



Lo fa sapere la vicepresidente e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi con una lettera inviata oggi alle organizzazioni professionali del settore dell'olio, alle associazioni dei Frantoiani e alle cooperative e organizzazioni professionali agricole e ai Consorzi delle DOP e IGP dell'olio. "Consapevole del periodo particolare dell'anno che riguarda il settore olio – spiega la vicepresidente Saccardi – raccolgo le preoccupazioni manifestatemi dagli imprenditori agricoli e olivicoltori e in una lettera che ho inviato a tutti loro preciso che gli spostamenti per e dai frantoi rientrano tra le situazioni di necessità, in applicazione dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 3 del novembre 2020 che prevede che "dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo siano consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". Le condizioni da osservare sono, oltre il fatto che la frangitura venga effettuata in favore di coloro che raccolgono le olive a titolo professionale, che gli spostamenti avvengano nel rispetto di tutte le indicazioni sanitarie previste dall'emergenza Covid.

Emergenza Covid, Tanti: “per lo screening diffuso della popolazione aretina si parte dalle scuole”

Inizia dalle scuole, lo screening diffuso della popolazione aretina annunciato dal Sindaco Alessandro Ghinelli quale efficace azione preventiva contro la diffusione del coronavirus che in città sta raggiungendo numeri importanti e pertanto critici.



La richiesta di collaborazione per l’effettuazione dei test alla popolazione scolastica inviata dal vicesindaco Lucia Tanti alla Croce Rossa Italiana ha avuto risposta positiva. La richiesta di collaborazione per l’effettuazione dei test alla popolazione scolastica inviata dal vicesindaco Lucia Tanti alla Croce Rossa Italiana ha avuto risposta positiva. L’operazione è rivolta ai circa 8.500 studenti, dai tre ai quattordici anni, di tutte le scuole aretine, comunali e statali.

In collaborazione e in accordo con l’ufficio scolastico provinciale, entro pochi giorni alle famiglie degli alunni interessati arriverà una lettera nella quale verrà fatta richiesta di manifestare la propria volontà di aderire allo screening e dare così il proprio consenso. “Un grazie sincero alla Croce Rossa Italiana, all’Ufficio Scolastico Provinciale, i medici per il sostegno e la disponibilità dimostrati, tra di loro di certo l’ordine degli odontoiatri di Arezzo che, a nome del loro presidente dott. Raspini, si sono resi disponibili a sostenere l’amministrazione nell’obiettivo di uno screening diffuso di tutti i cittadini aretini, screening che, cosi come confermato dal sindaco Ghinelli, vuol partire dal mondo della scuola con l’intenzione di estendersi a tutta la cittadinanza.

Grazie infine al dott. Evaristo Giglio, direttore di zona, per la disponibilità a collaborare all’operazione affidata a Croce Rossa Italiana”.

Coronavirus, aggravate le condizioni del presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti

Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, dal 3 novembre è in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a causa del coronavirus.

Nell’ultimo bollettino medico diffuso oggi all’ora di pranzo i sanitari spiegano che ilcardinale “ha subito un aggravamento complessivo del quadro clinico.

Sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso”.

Bassetti, 78 anni, era risultato positivo al Covid a fine ottobre dopo aver avuto qualche linea di febbre.

Aveva trascorso le successive giornate di malattia nel suo appartamento all’interno del palazzo arcivescovile di Perugia, fino a quando era stato disposto il trasferimento in ospedale.

in aggiornamento