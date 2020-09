Arezzo, le notizie di oggi: 30 Settembre

Coronavirus, muore in ospedale una 75enne

Lo annuncia il sindaco di Cavriglia.

Intanto un’altra studentessa di 16 anni è risultata positiva,nulla a che fare con il caso precedente, una classe dell’Itis Galilei è in quarantena, sono tutti negativi i tamponi dell’istituto Redi vicini al ragazzo contagiato.

La signora di Cavriglia è la 53.ma vittima della provincia.

Sequestrate 64 mila mascherine: erano destinate anche all’ospedale San Donato

La Guardia di Finanza di Livorno ha sequestrato 64 mila mascherine sanitarie non conformi, importate dalla Cisa Production srl di Lucca dalla Cina in seguito alla segnalazione arrivata da un operatore dell'ospedale di Livorno lo scorso marzo in piena emergenza covid.



Questa fornitura di mascherine FFP2 (o equivalenti) non conformi erano anche per la Usl Toscana sud-est, compresi gli ospedali di Arezzo, Grosseto e della provincia di Siena. Questa fornitura di mascherine FFP2 (o equivalenti) non conformi erano anche per la Usl Toscana sud-est, compresi gli ospedali di Arezzo, Grosseto e della provincia di Siena. Per attestarne la conformità e poterle importare e vendere, secondo la Finanza, si era avvalsa di una ‘voluntary certificate’ al posto di una regolare certificazione CE. Per farlo si era rivolta a una società polacca.

Una volta ottenuta la certificazione, la Cisa Production srl ha venduto le mascherine a una miriade di acquirenti tra i quali Estar l’ente di supporto della Regione Toscana per l’ottimizzazione della spesa sanitaria che ha provveduto ad approvigionare l’ospedale di Livorno dove i finanzieri hanno sequestrato 32mila mascherine delle 64mila importate, per un valore totale di 265mila euro.

La società polacca era organismo europeo notificato, ma non per la certificazione dei dispositivi di protezione individuale.

