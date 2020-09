Arezzo, le notizie di oggi: 29 Settembre

Ballottaggio, Farsetti (Patto Civico Arezzo) e il Partito di Rifondazione Comunista appoggiano Ralli

Farsetti: è stato sottoscritto, dallo stesso Luciano Ralli, un impegno a fare propri i quattro punti del programma di Patto Civico e d’impegnarsi per attuarli in caso di elezione:

No al raddoppio dell’inceneritore, si alla raccolta porta a porta con tariffazione puntuale.Continua a leggere

Istituzione dei consigli di quartiere e frazione.Ritorno alla gestione diretta delle politiche culturali.Impegno concreto verso la ripubblicizzazione del servizio idrico.Da qui l’invito di farsetti a sostenere Luciano Ralli.

Il circolo Giusti di Rifondazione, sostiene Ralli per dare un voto antifascista al ballottaggio

“Luciano Ralli non è il nostro candidato, abbiamo criticato la sua coalizione per non aver adeguatamente fatto opposizione in città e in consiglio comunale nel corso della legislatura 2015-2020 e molti sono i nodi di dissenso che ci separano dalla sua compagine: dalla questione del raddoppio dell’inceneritore a quella della mancata ripubblicizzazione della gestione del ciclo delle acque, al progetto di spostare verso la sanità privata funzioni che invece devono rimanere di esclusiva titolarità pubblica, solo per fare alcuni esempi.

Nonostante questi limiti, che non dimentichiamo, chiediamo agli elettori di votare Luciano Ralli sindaco, perché la sua affermazione sarebbe la sconfitta di Ghinelli e delle destre.

Non abbiamo dubbi sul fatto che preferiamo fare opposizione al Partito Democratico piuttosto che ad una giunta a trazione leghista.

Una scelta che compiamo consapevolmente, per la quale ci appelliamo a tutte le forze democratiche per dare un voto antifascista al ballottaggio.”