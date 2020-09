Il paracadute del Rapo vince su quello di Salvini (video)

Terrorizzato dal prof. Francesco Maria Rossi la Lega dà forfait

Sgradevole sorpresa per il segretario della Lega Matteo Salvini, che in piena campagna elettorale aveva annunciato di volersi lanciare col paracadute all’aeroporto Molin Bianco di Arezzo.

Quando ha saputo che il candidato del Partito del Rapo prof. Francesco Maria Rossi si era appena lanciato con grande successo – insieme ai due vicepresidenti Santi Cherubini e Alessandro Lisi – il buon Matteo ha perso il proverbiale buon umore, dando prima la colpa a Maria Elena Boschi e poi al meteo.

Quindi ha rinunciato al confronto, verde dall’invidia.

Il prof. Rossi e i due coraggiosi guardaspalle sono atterrati fra due ali di ammiratori festanti, gridando ai quattro venti lo slogan del loro movimento: “Traventa l’Etruria in Europa! Finalmente qualcuno contrario alle multinazionali senza filtro”.

Fra baci in mascherina, richieste di autografi e cori “un Rapo è per sempre”, la straordinaria performance del candidato FMRossi è stata commentata in diretta da Alex Revelli e Susanna Cutini.

Prossima impresa del prof. Rossi quella di attraversare il Castro in sotterranea invernale dal ponte della Parata sino all’Hotel Minerva: un gesto coraggioso che cerca di emulare e celebrare quello del politico più famoso della città di Arezzo, ovvero il dr. Pier Luigi Rossi detto “minestrina”.

Chi vivrà vedrà.

Ufficio Stampa del Rapo – Rigutino, Valdichiana, Mondo.