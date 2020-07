Arezzo, le notizie di oggi: 13 Luglio

Truffano sui resti, pagando con monete di grosso taglio, tre denunciati

Il Comando Compagnia di Arezzo e la Stazione Carabinieri di Monterchi, su segnalazioni arrivate al 112 da alcuni esercenti commerciali vittime di truffa, in Valtiberina .

Nel pomeriggio di sabato 11 luglio, 3 romeni pregiudicati sono stati denunciati per aver messo a segno la truffa del rendez moi, o truffa del resto, consistente nel pagare oggetti dal modico valore con banconote di grosso taglio, cinquecento o duecento euro, inducendo in errore il malcapitato esercente commerciale, con una vera e propria confusione organizzata per poi farsi consegnare somme superiori a quelle in realtà dovute di resto.Continua a leggere



I tre hanno prima tentato di mettere a segno un colpo presso un’area di servizio sita in E-45, poi sono riusciti a truffare un bar nel comune di Monterchi, incassando 500 euro.

Entrambi gli esercenti hanno contattato il 112 e i Carabinieri sono riusciti a individuarli nel ad Arezzo.

Nella seguente perquisizione i tre sono stati trovati in possesso di un’ingente somma di denaro della quale non hanno saputo fornire la provenienza e che è stata sequestrata dai militari.

Il frutto della truffa è stato recuperato e verrà riconsegnato al negoziante.

Arezzo 2020: facciamo un bell’ambiente. Appuntamento martedì 14 al Pionta

“Facciamo un bell’ambiente!” è il titolo dell’incontro promosso da “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” martedì 14 Luglio, alle ore 18, presso il Parco del Pionta.

Si parlerà di mobilità urbana, rinascita del Pionta ed anche di rifiuti, acqua, consumo del suolo, insieme a Ilaria Violin e Enrico Valentini, Legambiente, Giovanni Cardinali, Fiab, Nicoletta De Santis, Comitato Pionta , Roberto Barone, Cas Pionta. L’appuntamento sarà anche in diretta facebook su arezzo2020/ mentre per l’iniziativa in presenza saranno rispettate tutte le precauzioni del caso.

