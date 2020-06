Arezzo, tutte le notizie di oggi: 6 Giugno

Covid-19,nessun nuovo malato, quattro guariti

La situazione dalle ore 14 del giorno 5 alle ore 14 del giorno 6 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia alcun nuovo positivo.

I guariti sono 4 in provincia di Arezzo. Per comune di sorveglianza: 1 a Bucine, 1 a Cavriglia, 1 a Loro Ciuffenna, 1 a Monte San Savino.

Ladro in trasferta, “beccato” e arrestato

Giovedi scorso, presso la sala operativa del commissariato di Montevarchi, è arrivata una richiesta d’intervento per un furto in atto.

La donna al telefono diceva che, all’interno di un resede privato nella periferia di Montevarchi, c’è un uomo che rovista all’interno dell’auto parcheggiata dal vicino di casa e Continua a leggere



che l’uomo sorpreso sul fatto dal marito, era bloccato da quest’ultimo in attesa dell’arrivo della polizia.

Gli agenti della squadra volante arrivati sul posto trovano il ladro con ancora la borsa, da poco rubata con all’interno portafogli, documenti, denaro. che l’uomo sorpreso sul fatto dal marito, era bloccato da quest’ultimo in attesa dell’arrivo della polizia.Gli agenti della squadra volante arrivati sul posto trovano il ladro con ancora la borsa, da poco rubata con all’interno portafogli, documenti, denaro. Il soggetto, plurigrediucato per reati contro il patrimonio e residente nella provincia di Prato, viene arrestato nella flagranza del reato.

Nel corso della perquisizione personale e al veicolo con il quale l’uomo era arrivato in Valdarno, vengono trovati e sequestrati arnesi, da scasso. Ieri mattina l’arrestato e’ stato accompagnato davanti al giudice del tribunale di Arezzo che ha covalidato il provvedimento provvisorio della limitazione della liberta’ personale ed in attesa di ulteriore udienza e’ stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Prato.

Il questore di Arezzo ha predisposto anche l’applicazione del provvedimento amministrativo della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Montevarchi per la durata di tre anni.

Perseguita la ex e le sottrae il cellulare, finisce agli arresti domiciliari

Ieri i carabinieri della Stazione di Badia al Pino, in collaborazione con la Stazione di Arezzo, a termine di attività di indagine, hanno proceduto all’arresto di un cittadino bielorusso, 36enne.Continua a leggere



A Viciomaggio, una 45enne richiede l’intervento dei carabinieri dopo una lite con il suo ex fidanzato.

I militari accertano che l’uomo, nell’occasione, le aveva rubato il cellulare allo scopo di installare un software illegale per la localizzazione ed il tracciamento degli spostamenti della donna,e per estrapolare, messaggi di chat e contatti presenti suldispositivo.

L’uomo da tempo perseguitava la donna, non accettando la separazione.

I militari rintracciato l’uomo e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del cellullare rubato ed è stato quindi arrestato per furto aggravato e stalking.

Portato poi nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo.

Nel rito direttissimo, svolto oggi, l’arresto è stato convalidato con la misura degli arresti domiciliari.

Indagine di sieroprevalenza Istat-Ministero della Salute: Civitella comune campione

Il Comune di Civitella in Val di Chiana parte del campione delle 2.015 città italiane individuate dall’Istat e dal Ministero della Salute per l’effettuazione dei test sierologici.

“È un’occasione importante per i cittadini preventivamente selezionati da Istat, contattati dagli operatori della Croce Rossa Italiana attraverso il numero telefonico 06 5510”, dichiara il sindaco Ginetta Menchetti, “ci auguriamo un’ampia adesione”.Continua a leggere