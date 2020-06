Arezzo, tutte le notizie di oggi: 4 Giugno

Donna in overdose al Pionta, salvata dal 118

Il fatto è accaduto lo scorso lunedì 1° giugno, ha rischiato di perdere la vita a causa di un’overdose all’interno del Pionta, lo riporta oggi il Corriere di Arezzo, della protagonista non si conoscel’età.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che l’hanno vista distesa a terra ed hanno chiamato i soccorsi, che sono riusciti a rianimarla.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale.

Mattarella nomina Monica Bettoni cavaliere della Repubblica

Tra i 57 nuovi cavalieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio Mattarella tra coloro che hanno combattuto il virus, c’è Monica Bettoni.

enatrice per quattro legislature, sottosegretario alla sanità con Prodi e D’Alema, ex direttore dell’Istituto Superiore di sanità, la Bettoni, a 69 anni è tornata in servizio dalla pensione per lavorare in reparto all’ospedale di Vaio (Fidenza).Continua a leggere



In una dichiarazione video che ha inviato al Comune, Monica Bettoni ha detto:

“questa onorificenza la dedico a tutti i colleghi e gli operatori che ho conosciuto che in questa emergenza hanno continuato a lavorare e ad onorare la professione e non si sono fatti paralizzare dalla paura.

Conserverò sempre il ricordo di quei giorni.

Ho imparato molto dal lato umano e professionale, soprattutto dalle capacità che tutto il personale sanitario ha saputo dimostrare.

Erano quasi tutte donne, giovani, che si sono confrontate con questa infezione così complessa, rimboccandosi le maniche, dando risposte alle famiglie”.

in aggiornamento