Un’erba imbarazzante ad Arezzo (video)

By Luciano Petrai

I lettori de l’Ortica continuano a segnalarcelo stupiti: Arezzo invasa dall’erba.

Il Comune, invece di tagliarla, invia in tutte le case uno spot elettorale con il depliant “Il futuro è già qui”

(pagato con i soldi dei cittadini?).

Forse intendeva che il futuro sarà pieno d’erbacce?

Certo, la città, decantata a parole, non si merita una cura così distratta e non si dica che è colpa del virus ma solo di colpevole trascuratezza. A meno che non si voglia dar da mangiare alle pecore del Praticino donate dall’artista che le ha realizzate, Karen Wilberding Diefenbach.

Scriveva Niccolò Ammaniti in “Ti prendo e ti porto via”: cresciuto senza che nessuno se ne prendesse cura, senza un giardiniere che lo annaffiasse…

Ecco il video con le foto dei nostri lettori.