Prendere il Coronavirus per andare a fare il test: gli assembramenti davanti al centro analisi

Non siamo ai navigli e nemmeno in uno dei luoghi della movida dove alcune improvvide persone si radunano senza mantenere la distanza di sicurezza.

Qui siamo in via Crispi ad Arezzo di fronte a un centro analisi dove si effettuano le sierologie per il Coronavirus.

La scena si ripete ormai da diverse mattine e viene da domandarsi se non esista un modo diverso per gestire una coda.