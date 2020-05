Arezzo, tutte le notizie di oggi: 10 Maggio

By Redazione

Coronavirus: 4 i casi positivi accertati alle ore 14 di oggi 10 maggio

Anche oggi i postivi sono quattro lo stesso numero di ieri, uno ad Arezzo, è un 48enne, tre a Montevarchi un 13enne, un 39enne ed un 46enne. Tutti a domicilio.

I guariti sono 5: 1 a Castiglion Fiorentino, 1 a Cortona, 1 a Montevarchi, 2 a Terranuova Bracciolini, con un totale di 316.

E45, giunto di un viadotto danneggiato: traffico deviato sulla carreggiata opposta

A causa del danneggiamento di un giunto di dilatazione del viadotto Tevere IV, la viabilità sulla E45 tra Valsavignone e il confine regionale in direzione Cesena è temporaneamente deviata sulla carreggiata opposta, allestita a doppio senso di circolazione, per un tratto di circa 2,6 chilometri tra il km 159,150 e il km 161,800, nel comune di Pieve Santo Stefano.

Già previsto nelle prossime settimane il riavvio degli interventi di manutenzione programmata sul viadotto che necessitano della chiusura della carreggiata nord lungo lo stesso tratto per la prosecuzione dei lavori sulle pile dell’infrastruttura.

in aggiornamento