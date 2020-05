Arezzo, tutte le notizie di oggi: 7 Maggio

Sequestrati a un’azienda aretina 4 respiratori senza certificazione

Le Fiamme Gialle, su disposizione della procura aretina, hanno sequestrato in un’azienda quattro respiratori privi di certificazione europea e destinati ad ospedali pubblici del Lazio per l’emergenza Coronavirus.

Una mega-commessa affidata dalla Regione alla ditta aretina: sono 320 respiratori destinati alla sanità laziale, l’azienda di Arezzo che vince l’appalto si organizza con i suoi canali di importazione dalla Cina per ricevere quattro dei macchinari. Continua a leggere



Arrivati i primi quattro come anticipo della fornitura, un funzionario regionale mette in la conformità, è scattata la segnalazione alla Finanza e dopo una perquisizione nella sede dell’azienda le apparecchiature sono state poste soto sequestro.

La Regione Lazio ha bloccato l’intero incarico di fornitura.

L’operazione delle Fiamme Gille risale a qualche giorno fa, prima della fine del lockdown.

Dai primi riscontri, sembra che l’azienda aretina sia stata in buona fede.



I bambini leggono le storie per gli anziani della Casa Pia

I bambini leggono le storie per gli anziani della Casa di Riposo “V. Fossombroni”. L’iniziativa, dal titolo “Una storia al giorno”, vede per protagonisti i giovani alunni della quarta della scuola primaria “Caporali” di Giovi e della quarta e quinta della scuola primaria “Pitagora” della Chiassa Superiore che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, sono stati protagonisti di un bel gesto di vicinanza e di affetto rivolto agli ospiti dello storico istituto cittadino.Continua a leggere

Le insegnanti hanno richiesto ad ogni bambino di registrare una storia, una fiaba, una favola o una filastrocca come strumenti per far compagnia agli anziani e per regalare loro un sorriso, prendendo spunto dal progetto “Ti regalo una storia” realizzato all’interno del laboratorio di teatro della scuola secondaria di primo grado dell’istituto “Vasari” diretto dal professor Tavarnesi e a cui i due plessi fanno capo. A partire da venerdì 8 maggio, questi video saranno proiettati nel salone della casa di riposo alla presenza di piccoli gruppi di residenti, che saranno riuniti in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali.

La visione di queste storie riempirà piacevolmente le giornate degli ospiti ancora costretti all’isolamento per l’emergenza sanitaria e, allo stesso tempo, permetterà ai bambini di mettersi in gioco con una bella iniziativa all’insegna di solidarietà e responsabilità. Gli alunni hanno infatti accolto con entusiasmo il progetto, consapevoli di impegnare il proprio tempo per un fine significativo: il loro volto e la loro voce andranno a sostegno e conforto di una memoria storica della città quale gli anziani, rendendosi così protagonisti di un emozionante incontro intergenerazionale. «Ringraziamo sentitamente gli alunni e le insegnanti – commenta Maria Paola Petruccioli, presidente della Casa di Riposo “V. Fossombroni”. – Questi bambini sono fonte di gioia e di emozione per i nostri ospiti e hanno trovato il modo di far sentire vicinanza e affetto anche in un momento critico come questo. Difficile immaginare un regalo più delicato e coinvolgente».

