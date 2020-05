Arezzo, tutte le notizie di oggi: 1 maggio

Strage di piccioni in centro, intervengono i pompieri

Insolito intervento questa mattina dei vigili del fuoco di Arezzo in via Roma, per liberare dei piccioni intrappolati.

La chiamata al 115 è stata fatta da una residente.

I piccioni entrati in una rete dissuasoria non riuscivano più ad uscire e morivano nel tentativo di uscire.

Stamattina viste le tante carcasse una residente ha deciso di chiamare i pompieri.

I vigili del fuoco intervenuti con l'autoscala hanno risolto il problema, ma solo momentaneamente,

infatti sarà compito del proprietario sistmare il perimetro in modo adeguato.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Civitella in Valdichiana per spegnere un principio d’incendio nella canna fumaria di un’abitazione.

Coronavirus: attenzione alla falsa ordinanza che circola in rete



La Regione Toscana farà una denuncia “per falso materisale e ideologico” in relazione alla falsa ordinanza “numero 47” che sta circolando sul web e che, in sostanza, contiene la revoca del via libera all’attività motoria.

Si tratta, infatti, di una delle tante "fake news" che circolano in questi giorni.



“Si segnala che in queste ore _ scrive la nota della Regione – sta circolando in chat e social una sedicente ordinanza numero 47 con cui si revoca l’ordinanza 46 – ovvero l’ordinanza che, a partire da oggi, consente l’attività motoria nel perimetro comunale.

Oltre alla revoca il testo in circolazione prevede gravi sanzioni per i trasgressori.

Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso.

Nel segnalarlo si rende noto che l’Avvocatura regionale è stata già investita del caso.

Nella giornata di domani sarà presentata denuncia alle autorità competenti per falso materiale e ideologico”.

in aggiornamento