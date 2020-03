Alora s’ha stare a casa?

Nasce a Santa Caterina di Cortona A 18 anni entra in fabbrica realizzandosi nella sua vocazione operaia e operaista. Ben presto emergerà in lui la figura di imitatore fantasista, seguendo l’onda lunga degli imitatori negli anni 80, col nome angelico di “Cherubino” calca i palcoscenici di tutta Italia. Dopo numerosi tentativi di entrare in televisione, facendo provini in ogni dove, decide di guardarla da casa. Nei primi anni 90 incontra due amici coi quali forma il gruppo Avanzi di Balera. Da lì in poi lui sarà per tutti “il Penna”. Dopo una lunga sequenza di spettacoli rappresentati nell’arco di vent’anni, nelle sagre del territorio, si prende una pausa di riflessione che diventa patologica. L’incontro col poeta Filippo Nibbi chiude il cerchio di un percorso delirante che lo porterà addirittura a scrivere un libro. Per espiare questa cosa ha deciso di iniziare un percorso terapeutico scrivendo su questo blog con la speranza di guarire al più presto.