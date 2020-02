Gli amaranto pareggiano con la capolista: Monza Arezzo 1-1

L’Arezzo che al 27.mo con bella manovra da parte di Caso, e Corrado, con triangolazione chiusa da Tassi che infila in rete.

Al 31.mo occasione del raddoppio per l’Arezzo, Belloni si trova a tu per tu con il portiere ma il tiro è fuori di pochissimi centimetri.

Al 39.mo rigore per il Monza, Caso trattiene Finotto, per l’arbitro non ci sono dubbi, Brighenti dal dischetto non sbaglia, pari dei brianzoli.

La prima frazione termina in parità, con le reti di Tassi e Brighenti.

Nel secondo tempo in campo sono gli stessi che hanno iniziato la partita con errori da una parte e dall’altra, squadre lunghe e continui rovesciamenti di fronte.

Al 90.mo Gol annullato al Monza, Mota Carvalho in sforbiciata aerea fa gol, ma il gioco era stato fermato.

Pissardo, migliore in campo, con interventi di rilievo al 13.mo, 16.mo del primo tempo poi nel secondo tempo ai minuti: ottavo, 13.mo, 38.mo