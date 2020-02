I battibecchi da pollaio cui siamo costretti ad assistere

Noi che seguiamo gli accadimenti che ci circondano siamo costretti, ultimamente, a leggere di intercettazioni telefoniche, di registrazioni (si parla di migliaia) nel computer di Staderini, ex presidente di COINGAS e di Ora Ghinelli. Nel mezzo sentiamo parlare di promesso pagamento di poltrona a Multiservizi.

Questioni basse.

Ghinelli, che al telefono avrebbe detto che un sindaco revisore (!) deve credere agli asini che volano se glielo racconta chi lo ha messo lì (!), dà del malato a Staderini che registrava una miriade di conversazioni e le riversava sul proprio computer. Quest’ultimo che si dice incompreso e tradito; il sindaco che ricorre all’avvocato…

Sono battibecchi da pollaio, ma hanno una risonanza che supera il recinto per lasciarci sbigottiti.

E’ tutto vero? Ed è vero che ci sarebbe dell’altro? Ce lo dirà il tempo, anche se non vediamo procedere le cose, come il fissato interrogatorio dell’assessore Merelli, al centro dello scandalo COINGAS, rimandato “di qualche giorno” ai primi di gennaio e poi scomparso.

C’è chi dice che non sapremo più nulla fino alle elezioni, ma se Ghinelli sarà di nuovo sindaco di Arezzo, non vorremmo avere a che fare con un primo cittadino piegato dagli scandali. L’eventualità non è così remota, visto che a decidere il candidato delle destre saranno le risorse locali dei partiti e qualche lista civica ghinelliana. E visto anche come si concluse a fine 2005 l’esperienza del sindaco Lucherini, apprezzato dagli aretini quanto affondato dal pollaio…

Non dimentichiamo che ci sono in ballo incarichi professionali che in molti definiscono inutili e che sono costati centinaia di migliaia di euro dei contribuenti della provincia di Arezzo. Di quelli soprattutto ci interessa sapere. Sappiamo da dove quei soldi sono partiti (COINGAS), ma forse non definitivamente dove sono arrivati.

Cavolo, magistratura aretina gravemente sotto organico, fai uno sforzo oggi e batti un colpo in un senso o nell’altro, che poi rischia di essere tardi.