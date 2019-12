Tutte le news di oggi: 20-12-2019

Ascolta l’audio

Conferenza stampa di fine anno del sindaco Alessandro Ghinelli e della sua giunta

Qui il comunicato integrale

Ladri “specializzati” in centri commerciali arrestati dai carabinieri

Arrestati due giovani donne e un uomo, tutti di nazionalità romena.

I carabinieri si sono insospettiti quando li hanno visti entrare e uscire più volte all’interno del centro commerciale Valtiberino.

Gli uomini dell’arma si sono appostati e hanno visto che stavano portando fuori capi d’abbigliamento, flaconi di detersivo e profumi.

I tre sono stati bloccati e tratti in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, ricostruiti gli spostamenti dei tre, i militari hanno scoperto che erano anche autori di altri due furti sempre ai danni dei centri commerciali della zona.

La refurtiva per un valore complessivo di circa 1000 euro è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

Accede abusivamente al profilo social della ex, denunciato

A seguito della denuncia di una giovane di Sansepolcro, accortasi che i suoi dati del profilo social erano stati periodicamente modificati in modo offensivo, i carabinieri, monitorando costantemente il profilo, hanno potuto individuare il responsabile nell’ex ragazzo della vittima.

Gli investigatori, risaliti all’ indirizzo ip del computer utilizzato per gli accessi abusivi, hanno avuto un riscontro favorevole.

I social network, rappresentano l’ultima evoluzione della comunicazione e non si sottraggono all’applicazione delle tradizionali norme del diritto, chiunque entri nel profilo utente di altri soggetti, procurandosi la password in modo illecito o forzando il sistema commetono reato.



Falsi ambulanti truffano un anziano

Due falsi ambulanti sono riusciti ad entrare con un raggiro all’interno dell’ abitazione dell’uomo a Chiusi della Verna, ed hanno rubato 150 euro dal borsello dell’uomo che accortosene ha chiamato i carabinieri.

Gli uomini dell’Arma incrociando i dati con un controllo fatto poco prima dai colleghi di Badia Prataglia, hanno individuato i due uomini di origini marocchine di 30 e 38 anni, provenienti dalla provincia di Perugia con diversi precedenti per reati specifici.

I due sono stati così denunciati a piede libero per furto aggravato dal mezzo fraudolento e dalla destrezza.

Volantini razzisti in via Piave ad Arezzo

Volantinin scritti a mano sparsi per strada nel corso della notte, con scritte offensive alle persone di colore, come: “negri di m…”

Avvertita la polizia e la Municipale che sta conducendo le indagini.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori ecologici di Sei Toscana, che hanno provveduto a ripulire la strada.

Tra i residenti c’è indignazione, nonostante le tensioni con i migranti .

Già c’era stato in passato un episodio simile.

Scippa anziana in bici preso dalla polizia

Una telefonata al 113 da parte di un’anziana signora che segnala di aver subito, poco prima, lo scippo della propria borsa mentre era in sella della sua bicicletta a Montevarchi.

Sul posto intervengono gli agenti informati dalla donna che avvicinata da un giovane con un gesto repentino le ha strappato dalla spalla la borsa.

Grazie alla visione real-time delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Montevarchi , viene individuato l’autore e dopo circa 15-20 minuti trovato nei pressi dello scalo ferroviario di Montevarchi.

L’uomo, ammette le sue responsabilità ed indica anche il luogo doveha abbandonato la borsa che ritrovata è riconsegnata dai poliziotti all’anziana donna.

L’uomo, trentaseienne montevarchino, è stato denunciato.



Donazioni di sangue, il “regalo” natalizio di Porta Crucifera

Un gesto come da tradizione, nei giorni prima di Natale.

I donatori di Porta Crucifera anche quest’anno hanno fatto visita al Centro Trasfusionale di Arezzo per donare il sangue in segno di “auguri” e di solidarietà natalizia.

Un esempio per tutti gli aretini perché di sangue c’è sempre bisogno.

“Il nostro quartiere rinnova un impegno orami radicato, che non si manifesta solo a Natale ma anche durante altre iniziative dell’anno – spiega il rettore Andrea Fazzuoli – Perché i Quartieri non sono solo Giostra, ma parte integrante della comunità aretina ed è bello che lancino questi messaggi. Grazie a tutti, in particolare ad Avis che coordina i donatori di tutti i Quartieri”.