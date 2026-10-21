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Staffetta 4x100 Ragazze dell’Alga Atletica Arezzo ai campionati provinciali giovanili
La staffetta femminile dell’Alga Atletica Arezzo ai campionati provinciali giovanili.

Alga Atletica Arezzo, 19 medaglie ai campionati provinciali giovanili

Allo stadio Tenti otto ori, nove argenti e due bronzi per l’Alga Atletica Arezzo. In evidenza Mencacci e Cartocci; buoni risultati anche alle Esordiadi.

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Alga Atletica Arezzo, 19 medaglie ai campionati provinciali giovanili

Allo stadio Tenti otto ori, nove argenti e due bronzi per l’Alga Atletica Arezzo. In evidenza Mencacci e Cartocci; buoni risultati anche alle Esordiadi.

Diciannove medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati provinciali giovanili disputati allo stadio di atletica “Tenti”. La manifestazione ha riunito atleti e atlete di nove società di Arezzo e delle vallate, impegnati nelle gare di velocità, salti e lanci delle categorie Cadetti (2011-2012) e Ragazzi (2013-2014).

Il bilancio della società aretina è di otto ori, nove argenti e due bronzi. A questi risultati si aggiungono le prestazioni dei bambini dai sei agli undici anni nell’ultima tappa delle Esordiadi.

Tra i protagonisti spicca Leonardo Mencacci, classe 2014, che al primo anno nella categoria Ragazzi ha conquistato due titoli provinciali: nei 150 metri in 19,9 secondi e nei 600 metri in 1’41”7. Per lui anche l’argento nei 200 ostacoli in 30,1 secondi e il bronzo nella staffetta 4×100, corsa in 57,7 secondi insieme a Gioele Boncompagni, Fabio Marcaccioni e Leonardo Magnaghi.

Leonardo Mencacci dell’Alga Atletica Arezzo ai campionati provinciali giovanili
Leonardo Mencacci, due volte campione provinciale tra i Ragazzi.

Doppio oro anche per Matteo Cartocci (2011), primo nel salto triplo con 11,47 metri e nei 150 metri in 17,8 secondi tra i Cadetti. Il titolo provinciale è arrivato inoltre per Matteo Marzoli (2011), vincitore del salto in alto con 1,50 metri e secondo nei 2000 metri in 8’03”4; Isabella Mencarelli (2012), prima nel getto del peso tra le Cadette con 8,80 metri; Tommaso Mugnai (2011), oro nel giavellotto con 30,76 metri; e Lisa Tavarnesi (2013), prima nel getto del peso tra le Ragazze con 6,65 metri.

Cinque ulteriori argenti individuali sono stati conquistati da Gabriele Corbelli (2011) nei 150 metri Cadetti in 17,9 secondi, Emma Figliuzzi (2013) nel vortex Ragazze con 26,49 metri, Margherita Gennari (2013) nel salto in alto Ragazze con 1,20 metri, Lisa Rossi (2011) nel getto del peso Cadette con 8,78 metri e Arianna Silvestri (2011) nel salto in alto Cadette con 1,30 metri.

Gabriele Corbelli e Matteo Cartocci dell’Alga Atletica Arezzo
Gabriele Corbelli e Matteo Cartocci ai campionati provinciali.

Importante anche il contributo delle staffette. Argento nella 4×100 Ragazze in 57,6 secondi per Sophie Gaggiani, Viktoria Nasuto, Diletta Tigliè e Allegra Tiezzi, e nella 4×100 Cadette in 55,3 secondi per Arianna Galassi, Isabella Mencarelli, Lisa Rosi e Arianna Silvestri. Bronzo nella 4×100 Ragazze in 58,0 secondi per Livia Agutoli, Margherita Gennari, Giada Piccioli e Lisa Tavarnesi.

La giornata ha segnato anche la conclusione delle Esordiadi 2026, circuito dedicato ai più piccoli, impegnati in due specialità. Nella classifica generale femminile Eso5 l’Alga Atletica Arezzo ha conquistato i primi due posti con Sofia Basso e Tessa Tiberi (2019). Lorenzo Cirinei (2016) si è classificato secondo negli Eso10, mentre Michela Cherisi (2017) è salita sul terzo gradino del podio negli Eso8.

Giovani atleti dell’Alga Atletica Arezzo alle Esordiadi 2026
Le Esordiadi hanno coinvolto anche i più piccoli nell’ultima tappa della stagione.

Una giornata ricca di risultati per l’atletica giovanile aretina, ma anche un’occasione di confronto e crescita per chi sta muovendo i primi passi in pista.

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